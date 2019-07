‘Red Bull kan meedoen om pole position’

De stijgende lijn is indrukwekkend. Bij Honda zijn ze er zelf ook verbaasd over.

Van schlemiel naar stabiele subtopper. Honda’s entree in de koningsklasse van de autosport is niet zonder slag of stoot gegaan. Ondanks vele in het verleden behaalde successen, kon men in drie jaar tijd niet een fatsoenlijke motor bouwen voor McLaren.

Overigens was het ook weer niet zó dramatisch, er werden geregeld punten gepakt, 27 stuks in 2015, 76 in 2016 en 30 in 2017. Ze waren in geen van de seizoenen het laatste team. Maar het gaat aanzienlijk beter met zowel McLaren als met Honda, dus van een gelukkig huwelijk kunnen we zeker niet spreken. Op dit moment is het voornamelijk verbazend dat de motoren het eigenlijk zo goed doen. Tijdens de Grand Prix van Oostenrijk (die Max Verstappen won) zouden de warme omstandigheden er debet aan zijn.

Maar tijdens de GP op Silverstone was het bewolkt en vrij koel. Ondanks dat de Honda-motor niet 100% functioneerde (er was iets sprake van lag), konden Max Verstappen én Pierre Gasly zich behoorlijk goed meten met de Ferrari’s, met name op snelheid in rechte lijn. Honda’s technisch directeur Toyoharu Tanabe was daar zelf ook verbaasd over, zo laat hij aan het Britste Motorsport weten.

Hij ziet ook dat de voorsprong van Ferrari en Mercedes geslonken is. Ook denk hij dat een Pole Position goed mogelijk is. Ondanks de ‘problemen‘ met de motor, was Verstappen slechts twee tienden verwijderd van Pole Position. Met de verbeterde motor (inmiddels Spec 3) zou een van de Red Bulls mee kunnen doen om te kunnen starten van P1, iets wat Red Bull in de afgelopen jaren slechts een paar keer gelukt is. In die gevallen zat Daniel Ricciardo achter het stuur.

Volgens Toyoharu Tanabe moeten ze goed analyseren waar de motor nog tienden of honderdsten van een seconde laat liggen, maar tot nu toe heeft Honda van elke update een succes weten te maken. Ondanks dat hij verbaasd is over het feit dat het gat zo klein is, ziet hij nog steeds ruimte om de motor te verbeteren. Voor de neutrale toeschouwer zeer goed nieuws en de Nederlandse in het bijzonder.