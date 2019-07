Cayman GT4 RS ‘heel goed mogelijk’

De ultieme Puristen Porsche?

Je geeft mensen een vinger, ze pakken je hand. Dat is mens eigen. Bij ons autoliefhebbers is het niet anders, behalve bij Helmut Marko. Als ‘ie zegt dat Verstappen wereldkampioen gaat worden, kunnen we in elk geval rekenen op een paar punten.

Ook als het gaat om ‘de leuke varianten’ van auto’s rekenen we ons maar graag rijk. Een ‘gewone‘ Cayman is natuurlijk een geweldige auto, maar de Cayman GT4 is wat je écht wil hebben. Dát is de ultieme droomauto. Alhoewel, die 4-liter boxermotor lijkt wat reserves te hebben en het chassis zo zo onvoorstelbaar goed, dat de vraag om meer vermogen altijd zal komen.

Het Australische Car Sales was in gesprek met Markus Baumann, de project manager van onder andere deze specifieke 9A2-motor. Hij bevestigt dat de motor nog niet op de top van zijn kunnen kunnen presteert. Er is ruimte voor meer vermogen. Als er gebruik gemaakt zou worden van onderdelen als titanium drijfstangen en dry-sump smering is het mogelijk om de atmosferische motor veel meer vermogen te laten leveren dan de 420 pk waarmee de Cayman GT4 het nu moet doen.

Volgens Baumann zijn deze technologieën al in huis en relatief eenvoudig toepasbaar op de motor van de Cayman GT4. Het kost alleen moeite en geld, aldus de Duitser. Op dit moment denkt Baumann dat 420 pk meer dan voldoende vermogen is. Hij geeft aan dat er ook bewust een gat gehouden moet worden tot de 911 GT3. De enige hoop moet dan komen op het moment dat de 992 GT3 aanzienlijk meer vermogen gaat leveren en een stukje duurder wordt. Dan is er precies ruimte voor een sterkere en snellere GT4 RS. Overigens zijn er al bronnen die de komst van een dergelijke auto min of meer bevestigen.