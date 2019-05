Zwarte ‘Maro geeft dik een nieuwe definitie

Dik (bijvoeglijk naamwoord; vergrotende trap: dikker, overtreffende trap: dikst) 1 (in het algemeen) niet dun; (van personen) van aanzienlijke omvang; = vet: dikke mensen; dikke vrienden innige 2 nauw aaneengesloten, dicht: dik haar 3 (van vloeistoffen) weinig vloeibaar: dikke saus 4 ruim: een dikke 1.000 euro 5 Deze Camaro

Een mooi aspect aan de autowereld is dat het allemaal altijd nog een stukje gekker kan. Je hoeft niet stokoud te zijn om te weten dat bij elke nieuwe generatie auto’s de lat qua pk’s, acceleratie of luxe weer een treetje hoger wordt gelegd. Elke keer denken we: sneller, beter en sterker dan dit gaat het niet worden. Maar, een E39 M5 had 400 pk, een E6x M5 507 pk, een F1x M5 560 pk en inmiddels heeft de sterkste M5 (meer dan) 625 pk. Nu denken we ‘sneller dan dit kan je niet naar de 100’. Maar als we de geschiedenis beschouwen zullen we ook op dit punt weer gelogenstraft worden.

Als extreem exponent van de autowereld geldt bovenstaande ook voor tunings hokken objecten. Hoeveel groter of breder kan je velgen maken? Hoe veel verder kan je motoren oppompen? Hoe veel dikker kan je koetsen uitkloppen? Het antwoord: het kan √°ltijd extremer. Kijk naar deze Camaro.

De auto is een projectje van velgenbouwer Ferrada en de FR8 wielen zou je dan ook het startpunt van het ontwerp kunnen noemen. Deze jetsers zijn namelijk twaalf inch groot. In de breedte. De hoogte bedraagt twintig inch. Doe koets is aangepast om de pornojetsers te faciliteren en mede dankzij wat negatief camber en een lage rijhoogte oogt de musclecar moddervet.

Over aanpassingen aan de techniek wordt niet gerept. Standaard is de Camaro SS al geen slouch door 6.2 liter grote V8 met 455 pk onder de kap. Maar zoals hierboven al staat, meer zal altijd mogelijk zijn. Check hieronder een video van het sinistere apparaat begeleid door dromerige teksten.