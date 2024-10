Begin je eigen Youngtimer collectie hier!

Enorme ruimte én een puike garage voor al je youngtimers. Dit huis in Beekbergen heeft het allemaal.

15 jaar. Dan is de auto fiscaal gezien een youngtimer voor de Belastingdienst. Oftewel een auto van 2009 of jonger. Gevoelsmatig is 2009 helemaal geen 15 jaar geleden, maar het is echt zo. En boy, tegenwoordig kun je heel wat aantrekkelijke auto’s als youngtimer rijden in Nederland.

Huis in Beekbergen

Voor al die youngtimers heb je wel een plekje nodig. Parkeerplaatsen in een garage huren kan maandelijks flink aantikken. Voor een beetje garagebox moet je tegenwoordig ook flink geld betalen en dan kun je er meestal maar één auto kwijt. Gelukkig hebben we iets voor je gevonden, in Beekbergen.

Goed, kost dan ook 3,5 miljoen euro. Je krijgt er naast een garage een compleet huis bij. Dat is mooi meegenomen! Het is een vrij bijzonder vormgegeven woning. Op de tweede verdieping is een ruime garage te vinden. Deze ruimte is maar liefst 120 vierkante meter groot! De meeste appartementen zijn kleiner..

Volgens de makelaar kun je er acht auto’s parkeren. Ideaal voor de autoliefhebber. Dat zijn niet mijn woorden, maar van de makelaar. Als hun het zeggen moet het wel waar zijn. Je parkeert je auto’s op een nieuwe gecoate vloer. Bovendien is er een heater om de boel op temperatuur te houden. Zo blijft je 15 jaar oude youngtimer helemaal vers. Geen weer of wind die jouw geliefde bolide kunnen aantasten.

Op dezelfde verdieping is een hobbyruimte te vinden. Of slaapkamer. Het is maar net hoe je het inricht. Het ruime huis beschikt over twee losse bergingen. Oftewel, de garage mag echt de garage zijn. Exclusief voor auto’s. Fietsen, rommel, kerstverlichting en oude kleren kunnen lekker in de berging.

Het huis voelt bijna niet-Nederlands aan, met een bosrijke omgeving rondom de woning. Voordat je de woning bereikt rij je eerst over een lange oprijlaan, uiteraard voorzien van een elektrische toegangspoort. Elke keer dat jij de oprijlaan oprijdt voel jij je het mannetje.

Voor 3,5 miljoen euro’s dus. Of doe een goed bod. Je bekijkt het huis op Funda.