Beter laat dan nooit: hier is de Skoda Enyaq RS

De topversie van Skoda’s elektrische succesnummer komt nu écht van de grond in vorm van de Enyaq RS.

Nederlands favoriete leaselieveling is er nooit geleverd als dikke sjaak. Gek eigenlijk, want het RS label binnen Skoda gaat al een tijdje mee. Alsof de Tsjechen het nooit aandurfden om een vlaggenschip uit te brengen op basis van de Enyaq. Na de Elroq RS beleeft de Skoda Enyaq RS alsnog zijn debuut.

Het model komt er als Enyaq RS en als Enyaq Coupé RS. Onderhuids deelt de Enyaq RS zijn techniek met de Volkswagen ID.4 GTX en Audi Q4 e-tron 55 quattro, bekende broertjes van het MEB-platform. De Enyaq RS is een elektrische auto met vierwielaandrijving. Twee elektromotoren zijn samen goed voor een systeemvermogen van 340 pk.

Dat betekent 0-100 km/u in 5,4 seconden en een topsnelheid van 180 km/u. Klinkt alsnog een beetje lullig voor een RS, maar topsnelheid is dan ook niet echt belangrijk bij een elektrische auto. De 84 kWh (waarvan 79 kWh netto) accu is met 185 kW in 26 minuten weer van 10 naar 80 procent te laden. Skoda communiceert een WLTP-actieradius van 568 kilometer.

Naast power heeft Skoda ook de rest aangepakt om van de Enyaq RS een leuke kar te maken. De EV staat op een sportonderstel, daarmee is de auto voor 10 mm en achter 15 mm lager in vergelijking met een gewone Enyaq. De auto is uitgerust met grotere remmen met dubbele zuigers voor. Optioneel is er een DCC-systeem met 15 instelbare demperstanden.

Wie echt ballen heeft kiest voor de opvallende Mamba-Green lak. Maar het zal wel vooral bij grijs of zwart blijven. De Skoda Enyaq RS beschikt over een verlichte Tech-Deck-grille, Matrix LED-koplampen, een zwart exterieurpakket en staat op 20 inch lichtmetaal. 21 inch is optioneel.

Binnenin wordt het RS-thema doorgetrokken met sportstoelen inclusief massagefunctie, Suedia-bekleding met limoengroene stiksels en een 13 inch infotainmentscherm. Voor wie graag uitpakt is er het RS Suite-pakket, met leer, carbon-look accenten en een geperforeerd sportstuur.

Skoda Enyaq RS prijs

De Enyaq RS is leverbaar vanaf € 56.490, de Coupé RS kost minimaal € 58.990. Vanaf medio mei zijn ze te bestellen, de eerste exemplaren worden eind juni verwacht. Concurrentie dan. Een ID.4 GTX is niet meer te bestellen bij Volkswagen en bij Audi kom je ook niet verder dan de Q4 e-tron 45 quattro.

Kortom: Skoda is laat, maar heeft daardoor wel het rijk alleen. De vraag is wie bijna 60 mille gaat stukslaan op een Enyaq RS.