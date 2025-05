Max Verstappen rijdt Ferrari onder valse naam

Opeens zit Max Verstappen in een Ferrari op de Nürburgring.

Max Verstappen is niet vies van een avontuurtje buiten de Formule 1, dat is geen geheim. Bovendien heeft de Nederlander zijn eigen raceteam met een prachtige Ferrari 296 GT3 en een Aston Martin.

Normaal gesproken zit onder andere Thierry Vermeulen achter het stuur van de Ferrari 296 GT3 Emil Frey Racing. Dit keer zat echter Max Verstappen in de auto. Of moeten we zeggen: Franz Hermann?

De 27-jarige Nederlander was onder een valse naam aanwezig tijdens een geheime test op de Nürburgring Nordschleife. De organisatie wist natuurlijk van de komst van de F1-wereldkampioen af, maar voor de rest wist niemand het.

Met een racepak en helm had in eerste instantie niemand door dat Verstappen tussen andere coureurs op de Nürburgring actief was. Op de auto stond de naam ‘Franz Hermann’, maar dan wel met een Nederlandse vlag. Auto, Motor und Sport bracht als eerste het nieuws.

Verstappen wilde in alle rust en anonimiteit deelnemen aan deze test op de Nürburgring Nordschleife. Niet voor de gein, er zit natuurlijk een reden achter. Max Verstappen wil namelijk zijn Nordschleifen Permit halen. Met deze licentie in de tas mag de Nederlander deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Dat staat nog op zijn bucketlist. Mooi hè. Meerdere keren Formule 1-wereldkampioen, maar de coureur heeft nog veel meer ambities buiten de koningsklasse van de autosport.

Uiteindelijk hadden aanwezigen wel degelijk door dat niet de fictieve Franz Hermann, maar Max Verstappen in de auto zat. De pitbox was afgesloten voor fotografen en journalisten. Er was bovendien extra beveiliging. Dat is allemaal wel erg veel show voor een coureur waar nog nooit iemand van heeft gehoord.

Daarnaast koos Max ervoor om een helm en racepak met zijn eigen naam te dragen. Dus honderd procent zijn best doen om anoniem te blijven deed de Nederlander niet. De test verliep overigens succesvol. Dus er komt een moment dat we Franz Hermann, uh ik bedoel Max Verstappen, gaan zien op de grid van de 24 uur van de Nürburgring. Leuk!