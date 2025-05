Grootschalige terugroepactie van Volvo heeft lullige reden

Een klein probleempje en toch is de impact van deze terugroepactie van Volvo groot.

Honderdduizenden auto’s teruggroepen. Zo, dat zal wel een groot issue zijn dan of niet? Nou, dat valt allemaal reuze mee. Maar Volvo moet het probleem wel even oplossen. Dat gaan ze ook keurig doen.

Volvo heeft een van de grootste terugroepacties van het jaar aangekondigd. Tot nu toe. Geen rokende motoren, vliegende airbags, of fikkende auto’s. Nee, het gaat het deze keer om iets opvallend knulligs: een haperende achteruitrijcamera. Stop de popcorn maar weer terug in de zak jongens.

In totaal roept Volvo wereldwijd meer dan 450.000 auto’s terug. Het merendeel, ruim 413.000 stuks, rijdt in de Verenigde Staten. Nog eens zo’n 40.000 in Canada. Het is vooral een Noord-Amerikaans feestje dus. De terugroepactie betreft modellen vanaf modeljaar 2021. Van de C40 tot de S60 en van de V90 tot de XC90. Ze zijn allemaal onderdeel van de recall.

De boosdoener is de software. Een fout in de computer zorgt ervoor dat de achteruitrijcamera het soms even niet meer doet. Dat is in ogen van de Amerikaanse NHTSA reden genoeg voor een officiële recall. Want Amerikanen kunnen niet leven zonder achteruitrijcamera. Waar hebben we dit eerder gehoord?

De camera valt namelijk onder de zogeheten Federal Motor Vehicle Safety Standard nummer 111, die stelt dat auto’s verplicht moeten beschikken over werkende systemen voor zicht naar achteren. Echt waar. Tegenwoordig hebben moderne auto’s in de EU ook een camera voor het parkeren hoor, dus alleen de Amerikanen pesten is niet eerlijk.

Het probleem zit hem in de software die de camerabeelden naar het display stuurt. Onder bepaalde omstandigheden wordt een foutcode gegenereerd, waardoor het scherm het beeld van de achteruitrijcamera niet toont. In plaats daarvan krijgen bestuurders de melding “Camera is temporarily not available” te zien.

Het goede nieuws is dat het euvel eenvoudig te verhelpen is. Volvo biedt een software-update aan, die bij de dealer uitgevoerd kan worden. In sommige gevallen is zelfs een over-the-air update mogelijk. Dat laatste is helemaal makkelijk natuurlijk.

Probleem speelt al langer

Volvo werd al in het voorjaar van 2021 voor het eerst getipt over dit probleem. Maar uiteindelijk heeft het vier jaar geduurd voordat de NHTSA oordeelde dat er echt een terugroepactie moet komen.

Sinds dat jaar kwamen er 57 meldingen binnen van mogelijk gerelateerde storingen. Op basis daarvan werd het onderzoek opgeschaald, met als resultaat deze massale terugroepactie.