Voor deze drie parkeerplekken betaal je een waar godsvermogen

Parkeerplekken voor een godsvermogen. Dan weet je waarschijnlijk wel in welke stad je die kunt vinden hè?

Parkeerplekken krijg je anno 2023 vrijwel nergens meer voor een prikkie. Althans, als je in de Randstad zoekt. En zeker als je je auto wil neerzetten in Amsterdam (kom maar door met de opmerkingen over de hoofdstad en waarom je daar in vredesnaam naartoe zou willen) ben je een godsvermogen kwijt.

€7,50 per uur is geen uitzondering voor een parkeerplekje in Amsterdam, dus een middagje shoppen in de PC Hooftstraat wordt zo nóg duurder dan het al was. Dan kun je bijna beter een eigen parkeerplaats kopen, zul je misschien denken.

En dat treft, precies in die straat kun je drie parkeerplekken kopen. Voor een godsvermogen, dat dan weer wel.

Drie parkeerplekken voor een godsvermogen

Op Funda staan namelijk drie losse advertenties voor evenzoveel parkeerplekken. Overdekt en beveiligd, maar dat mag ook wel. Want -let op, hier komt een herhaling- ze kosten een godsvermogen.

En waar we godsvermogen zeggen, bedoelen we ook een godsvermogen. Voor het goedkoopste parkeerplekje betaal je namelijk 250.000 euro. Voor een parkeerplaats! En dan is dat dus de goedkoopste, de andere gaat namelijk van de hand voor €275.000 en de duurste kost 495.000 euro!!!1!

Maar dan krijg je wel wat… denken wij.

Parkeren in Amsterdam was nog nooit zo duur

We richten ons even op de duurste van de drie parkeerplekken. Die van bijna een half miljoen. Die is ongeveer 4,65 meter lang en 3,85 meter breed, wat een oppervlakte van ongeveer 18m2 geeft. Dat komt neer op 27.500 euro per vierkante meter…

Deze plek is volgens de makelaar goed geschikt voor bredere auto’s en is daarom zijn geld waarschijnlijk helemaal waard. Of de vloer is betegeld met blokken cocaïne en staven van puur goud is niet bekend. Maar dat moet haast wel voor deze prijs, toch?

Oh ja, mocht je een half miljoen wat te gortig vinden, dan kun je het plekje ook huren. Daar betaal je dan 750 euro per maand voor, zonder servicekosten. Alhoewel iets verderop in de tekst staat dat het 995 euro per maand kost exclusief servicekosten van 100 per maand, maar dat moet je maar even navragen dan.

De andere twee parkeerplekken bevinden zich in hetzelfde dure complex, maar zullen gewoon een betonnen vloer hebben, aangezien de prijs ongeveer de helft is van die dure. Oh ja, je moet ook nog jaarlijks 460 euro erfpacht per plekje betalen als je besluit een van de parkeerplekken te kopen…

Weet je, misschien sluit ik me wel aan bij de commentaren. Wat MOET je in hemelsnaam in Amsterdam tegenwoordig?

Ze zijn er overduidelijk he-le-maal gek geworden.