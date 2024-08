Dit huis is toe aan een duurdere auto

Er mag best nog wat dikkers in de garage staan in dit huis in Lexmond!

De nieuwe bewoners van dit huis in Lexmond moeten mooie vierwielers meenemen, want in deze mooie garage mag wel wat dikkers dan een MINI Cooper en een BMW 8 Serie, toch? Kijk, een M8 oké, maar zo’n gewone 8 Serie is natuurlijk niet dik genoeg bij een huis van 2,69 miljoen euro.

Huis met garage in Lexmond

Voordat de nieuwe bewoners hun intrek kunnen doen moeten die nieuwe bewoners eerst gevonden worden middels een verkoop van het huis. Dit fraaie huis staat zoals gezegd in Lexmond, aan de rivier de Lek (niet de Lex).

Je kunt even verderop de Lekdijk opdraaien en daar is het meteen leuk autorijden in de richting van Kinderdijk. Maar sst, niet doorvertellen. Want het is verdorie al druk genoeg op mooie weekenddagen. De weg is niet voor niets opgenomen in de Tour of Legends routes van Porsche Nederland.

De woning beschikt over een parkeerkelder en souterrain. Er kunnen vier auto’s geparkeerd worden. In de garage is ook een laadpaal geïnstalleerd voor het opladen van elektrische auto’s.

Door het glaswerk zijn de auto’s vanuit de tuin te zien. Waanzinnig gaaf natuurlijk. Zit jij lekker te barbecuen of een borreltje te doen, met uitzicht op je eigen liefhebberij. Helemaal top. Boven de garage zit het balkon. Daar mogen moeders en haar vriendinnen de rosé drinken. Leggen wij nog een stukje vlees op de grille. Die van de barbecue hè, niet van de BMW.

Een zwembad is er niet. Heb je ook niet nodig, omdat het huis aan de Lek ligt zit er ook een privé-strand bij. Het water is dan weer niet zo schoon als een azuurblauwe zwembad in de tuin.

In de basis stamt het huis uit 1987, maar de huidige bewoners hebben het de afgelopen jaren flink gerenoveerd waardoor het er allemaal nieuw en strak uitziet. Zelf koekeloeren doe je op Funda.