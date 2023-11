Deze leuke auto’s worden in 2024 youngtimer!

We kijken naar de leuke auto’s die in 2024 youngtimer worden.

Het is weer die tijd van het jaar, dames en heren. De meest vreselijke kerstmuziek wordt straks woord de speakers heen gepropt. Dat is meteen de reden waarom iedereen in eens zoveel gaat drinken, waarschijnlijk. Tevens omdat er altijd een hoop mensen zijn die NIET worden uitgenodigd door hun familie. Die gaan dan vervolgens de klantenservice bellen van bedrijven waar ze dure spullen van hebben gekocht met de boodschap: “Ik had er gewoon meer van verwacht”. Of het dan gaat om de enorm dure stoel of hun kroost, laten we even in het midden.

Maar een nieuw jaar betekent niet alleen nieuwe voornemens die je een dag of vijf gaat volhouden, maar ook een lading nieuwe modellen die in de youngtimer regeling vallen. Let op: het gaat om modellen die in 2024 de youngtimer-gerechtigde leeftijd krijgen. Het is dus zeker niet zo dat al die modellen youngtimer zijn. Onderdaan het artikel staan de youngtimer-artikelen van voorgaande jaren (we doen dit al een tijdje voor jullie, lieve lezers) en dan vind je de auto’s die langer youngtimer zijn.

Voor nu de leuke auto’s die in 2024 youngtimer worden!

Peugeot RCZ (T75)

Wat is het?

Een coupé losjes gebaseerd op de Peugeot 308. De typische auto die uitschreeuwt dat je vrijgezel bent en dat dat niet geheel vrijwillig is.

Wat is er zo bijzonder aan?

Dat de auto aparter is dan zijn grootste concurrent, de Audi TT. Peugeot schroomde zich niet en trok alles uit de kast. De auto ziet er vele malen duurder en specialer uit dan dat deze is.

Welke versie moet ik hebben?

Dat is een lastige. Want de 1.6 THP-motoren zijn niet de beste uit deze periode. De 2.0 HDI is een vreemd alternatief, maar past op zich wel bij de auto. Het is namelijk niet een vlijmscherpe sportauto. Als je per se benzine wil, dan raden we je aan eventjes te wachten. De latere exemplaren van de RCZ zijn aanzienlijk beter. Een andere opties is om meteen eventjes preventief de turbo en ketting te vervangen.

Wat kost een goed exemplaar?

De lol begint al vanaf 6 mille, maar dan heb je er eentje met heel veel kilometers. Let op: de RCZ wort volgend jaar youngtimer, maar de eerste exemplaren kwamen pas eind 2009 op de markt.

Ford Focus RS (DA3)

Wat is het?

De aller heetste, dikste en vetste Focus ooit gemaakt. En ja, we weten dat er een Focus RS na kwam, maar die was minder dik. Letterlijk. Deze Ford is een investeringsobject in wording dubbele stortkoker.

Wat is er zo bijzonder aan?

Die motor! Het is een 2.5 liter vijfcilinder met uniek roffelend geluid. Daarnaast is het de laatste Focus RS met unieke bodykit en verbreding. Dat had de generatie hierna niet. Daarnaast is het het bewijs dat voorwielaandrijving heel erg veel fun kan zijn, mits je maar je best doet.

Welke versie moet ik hebben?

Aanvankelijk was er maar een die je in drie kleuren kon krijgen: wit, felgroen en RS Blauw. De Focus RS500 is nog bijzonderder en kwam een jaartje later. Je kan overigens wel de Mountune-onderdelen bestellen en monteren om van jouw gewone RS een RS500 te maken. Zelfs die 3M-wrap kun je vast nog wel krijgen (maar dat moet je niet willen).

Wat kost een goed exemplaar?

Rond de 30.000 euro begint het, inderdaad net zoveel als de opvolgende generatie. Nette exemplaren zijn zelfs aanzienlijk duurder.

BMW Z4 (E89)

Wat is het?

Een van de laatste hele fraaie BMW’s. Zowel het interieur als exterieur zijn tijdloos mooi. Ook bijzonder: veel zescilinders (aan het begin althans).

Wat is er zo bijzonder aan?

Dat BMW niet vol ingezet heeft op sportiviteit. Je moet deze auto zien als een soort mini Mercedes-Benz SL.

Welke versie moet ik hebben?

Nou, zo oud mogelijk! Net als de X1 (E84) en 5 Serie (F10) werden de atmosferische zescilinders al heel erg snel uitgefaseerd bij de BMW Z4. De sDrive23i en sDrive30i hebben zo’n schitterende N52B30 onder de kap liggen. Dat zijn dan ook de motoren om te hebben. De 35i en 35is (beide N54B30) zijn geweldig voor als je haast hebt of @machielvdd heet.

Wat kost een goed exemplaar?

Rond de 17-18 voor een zescilinder met anderhalve ton op de klok. Hoge kilometerstanden zijn geen probleem voor deze auto’s, het zijn technisch gezien natuurlijk gewoon E90’s.

Lotus Evora (Type 122)

Wat is het?

De Rolls-Royce onder de Lotussen. Een model uit Hethel bóven de Elise en Exige. De Lotus Evora is een coupé met middenmotor. Een typische Lotus door op sommige punten uniek en geniaal te zijn, maar een paar nutteloze steken laat vallen.

Wat is er zo bijzonder aan?

Die besturing! Alleen daarom wil je er eentje hebben. En je hebt de mogelijkheid om een vierzitter te kiezen. Oh, en het zijn geweldig rijdende auto’s. Wel eentje die het moet hebben van zijn chassis en besturing, niet zozeer de motor.

Welke versie moet ik hebben?

De automaat (IPS) is niet eens zo heel slecht, maar de handbak past bij beter bij een Lotus. De Evora S (met mechanische compressor) kwam pas later, maar er zijn exemplaren die de compressor later alsnog ge-retrofit hebben.

Wat kost een goed exemplaar?

Het begint rond de 40 mille. Houd er rekening mee dat dit enorm specifieke auto’s zijn, waarbij de handel minder snel gaat. Soms kun je dus echt wel een voordeeltje doen.

Jaguar XF R (X250)

Wat is het?

Een E63-killer van Jaguar. Een Jaguar XF, maar dan met een serieuze motor. In plaats van een atmosferische motors of een hoop turbo’s, heeft deze Jaaaaag een 5.0 met mechanische compressor. En dat is altijd beter. Zie het al een BMW M5 die wel met twee woorden spreekt.

Wat is er zo bijzonder aan?

Het is een dikke auto die niet ordinair is. Zelfs niet met de dikke bumpers en grote wielen. Duitse auto’s van deze leeftijd zijn verschrikkelijk tacky. Maar deze Jaguar oogt frisser en moderner.

Welke versie moet ik hebben?

In principe kun je enkel en alleen kiezen uit een pre-facelift sedan. Dat is een prima uitvoering. De latere XF-RS is heftiger, maar ruilt een hoop ‘alltagstauglichkeit’ in voor een beetje meer snelheid.

Wat kost een goed exemplaar?

Je hebt er eentje vanaf 20 mille! Soms zels minder! En nee, dan hebben ze niet de hele wereld rond gereden. Gewoon rond de 150-170k op de klok. Dat is extreem veel goede value voor money. En vergeet niet dat je alle kosten gewoon zakelijk kan afboeken!

Porsche Panamera (970)

Wat is het?

Porsche’s poging voor een sedan. Dat wordt dan uiteraard een Quasimodo-esque hatchback. Typische auto voor de raamexploitant of nachtapotheker, alhoewel in de juiste samenstelling

Wat is er zo bijzonder aan?

Het is een geweldig goede auto. Als alles heel is en werkt (wat zeker niet het geval is). Wat wel zo is, ze zijn vrij praktisch. Ja, het ding is écht lelijk, maar je hebt wel ruimte voor 4 (of 5) en dankzij de vijfde deur is het ook een handige auto in het weekend. Je moet er alleen niet naar kijken.

Welke versie moet ik hebben?

De Panamera S met handbak, want dat is een moderne reïnterpretatie van de BMW M5 (E39). De zescilinders zijn stiekem echt de moeite trouwens: niet extreem snel, maar vlot zat. Een 4S komt veel voor, maar is nauwelijks goedkoper om te rijden dan een Turbo, die écht sgolnel is.

Wat kost een goed exemplaar?

Zescilinders zijn er vanaf 25-30 mille, een nette V8 met niet al te veel kilometers (150k) is niet veel duurder. Nette Turbo’s beginnen vanaf 45.000 euro. Daar heb je nog geen Golf GTI voor tegenwoordig…

Alpina B7 Bi-Turbo (F01)

Wat is het?

Een zeer verwarrende mix van exclusiviteit, gewaagd design en bijzondere techniek. Oh, en het feit dat niemand de auto kent. Een tikkeltje ordinair, maar ordinair hoeft niet slecht te zijn. Integendeel.

Wat is er zo bijzonder aan?

Dat de combinatie dus ergens gewoon wel werkt. De Alpina B7 heeft een 4.4 motor onder de kap met dubbele turbo. Het bijzondere is dat Alpina niet krampachtig probeert een auto sportief te maken. Ze maken auto’s heel erg fijn, fijner dan dat BMW zelf doet. Er is echt een verschil in hoe het rijdt. Dit is soepel, smooth en geriefelijk.

Welke versie moet ik hebben?

Een Allrad met lange wielbasis, maar ie kwamen helaas later. Zie het als een familieauto youngtimer in plaats van een SUV. Enorm veel ruimte, grip tot en met en meer dan uitstekende prestaties.

Wat kost een goed exemplaar?

Een net Duits exemplaar kost minimaal 42.500 euro, maar dan staat er minder dan een ton op.

Maserati Quattroporte GT S (M139)

Wat is het?

De ultieme natte droom van alle autoliefhebbers. De heilige graal als het gaat om ietwat tegenvallende prestaties, extreme mate van onbetrouwbaarheid, desastreuze afschrijving en exorbitante onderhoudskosten. En toch houden we van de Maserati Quattroporte.

Wat is er zo bijzonder aan?

Dat je er gewoon per se zo’n Quattroporte wil, ook al weet je dat het slecht voor je is. Het geluid, de wegligging, de precieze besturing en DIE uitstraling. Als The Godfather zich in 2009 afspeelde, reed hij deze auto.

Welke versie moet ik hebben?

Het gaat hier om EEN uitvoering en die is dus briljant slecht en hopeloos fantastisch. Overigens zijn de iets meer op luxe afgestemde Quattroporte ook een erg goed keuze die bijna dezelfde sensaties en prestaties bieden.

Wat kost een goed exemplaar?

50.000 euro voor eentje met wat ervaring (150.000 km) of 75 mille voor minder dan 85.000 op de klok.

Nissan GT-R (R35)

Wat is het?

Vierwielaangedreven sushi-raket voor de playstation-generatie. De autoo die zijn klasse compleet van de vloer veegde en dan was het ‘gewoon’ een Nissan. De ultieme anti-auto samen met de Dacia Logan. Op het moment dat mensen over het interieur beginnen, weet je dat daadwerkelijke en concrete argumenten ontbreken. Het is een technologisch meesterwerk.

Wat is er zo bijzonder aan?

Ondanks alle systemen is dit niet een makkelijke auto om snel te rijden. De GT-R is een heel intense beleving, zeker geen Japanse Audi. Tenslotte is de auto OVERAL snel. Sprint, Autobahn, Nürburgring, McDrive: overal ben je het snelst, zeker gezien het geld. Ook bijzonder is dat je ‘m absoluut niet hoeft te tunen om spannend te zijn. Maar het kan wel! Twee of drie keer het originele vermogen is gewoon mogelijk!

Welke versie moet ik hebben?

Als je een Spec-V kunt vinden, moet je die hebben. Die hebben 5 pk extra die je onmogelijk kunt voelen, maar wel ultra gave Rays-velgen en keramische remschijven. Maar een gewone Nissan GT-R Black Edition is ook gewoon prima.

Wat kost een goed exemplaar?

Ongeveer 70.000 euro voor een originele. Een GT-R voor minder kan, mits je het tuningsproject van een ander wil overnemen.

Audi R8 V10 (Typ 42)

Wat is het?

De Audi R8 zoals deze hoort. Ja, die V8 klinkt geweldig en is ook mooi, maar deze parel van een moor is gewoon nog beter. In feite is een Lamborghini Gallardo, maar dan zonder YouTube-account.

Wat is er zo bijzonder aan?

Het is bijzonderder, exotischer en leuker dan een Porsche, maar biedt wel de gebruiksvriendelijkheid van een Porsche. Ook bijzonder: het is een Audi die niet heel erg mooi oud wordt, sorry. Wellicht dat ze daarom zo goedkoop zijn.

Welke versie moet ik hebben?

Die met de handbak. De R-Tronic is echt net zo slecht als het internet je vertelt. Maar die handbak voegt een extra dimensie toe aan het rijden. De Spyder is verrassend goed. Het verlies in stijfheid valt redelijk mee, maar je hoort die V10 vlak achter je bulderen. Een beetje Tesla is sneller weg bij het verkeerslicht, maar als je volgas geeft interesseert je dat echt totaal niet.

Wat kost een goed exemplaar?

Zo’n 75 mille. Dat loopt rap op als je gaat voor een bijzondere uitvoering met Ipanema-bruine lak met handbak en weinig kilometers.

Ferrari California (F149)

Wat is het?

De instap-Ferrari. De Mondial van het nieuwe millennium. Voor mensen die met één ton de indruk willen wekken dat ze miljonair zijn. Maar ook een regelrechte Mercedes-Benz SL-concurrent.

Wat is er zo bijzonder aan?

Het is een van de eerste Ferrari’s die je serieus kunt nemen als ‘echte’ auto. Er is een achterbankje, stalen klapdak en een automaat met dubbele koppeling. Met deze Ferrari kun je elke dag rijden als het moet.

Welke versie moet ik hebben?

Ferrari heeft op speciale aanvraag een handbak geleverd. Van de duizenden California-klanten kozen er drie (3) voor de handbak. Die ga je dus niet vinden. Dat is ook niet erg, want die automaat is heel erg goed. Tip: zoek er eentje in een donkere kleur. Dan toont de auto ineens veel stijlvoller en tijdlozer. Donkerrood, donkerblauw of donkergroen zijn episch. Felgeel, wit of Rosso Corsa geven ‘m een speelgoed uitstraling.

Wat kost een goed exemplaar?

Een ton ben je minimaal kwijt. Je wil zo’n auto niet bij een universele garage kopen, toch?

Eerder in deze serie: