Beginnend bestuurder rijdt 500%(!) te hard in Almere [video]

Kan dat, vijf keer of 500% de maximumsnelheid overschrijden? Ja, dat kan: een beginnend bestuurder in Almere doet het voor met een politieauto achter hem aan.

Er zijn dingen waar je niet vrolijk van wordt. Voor automobilisten wordt je vaak niet vrolijk van een witte envelop met een donkerrode rand waar “Centraal Justitieel Incassobureau” op staat. Geef toe: ook jij hebt wel eens een beetje te hard gereden. Soms is dat een paar kilometer per uur harder dan is toegestaan en dan is de overschrijding vaak tien, soms twintig, soms dertig procent. Bij vijftig procent heb je het aardig bont gemaakt.

Overschrijding

Hoe veel kan die overschrijding nou écht worden? Dankzij een tafereel van een tijdje terug in Almere weten we dat: je kunt, in Nederland, een overschrijding van 500% op je naam krijgen. Ja, dat klopt: vijf keer zo hard rijden als de maximumsnelheid. Op de A27 is dat lastig, want 500 km/u rijden is niet makkelijk. Helemaal als je bedenkt dat de auto waarmee de overtreding is begaan een Volkswagen Polo GTI is. Op zich geen slome duikelaar, maar veel harder dan 250 km/u ga je die ook niet krijgen. De politie van Midden-Nederland deelde het verhaal van de bestuurder die met 500% te hard reed op hun Instagram-verhaal een tijdje terug en de meeste reacties waren: “onmogelijk”!

Mogelijk

Toch is het echt waar: te hard rijden met 500%. Het was in de ‘makkelijkste’ omstandigheden, namelijk een 30 km/u-zone. De te halen snelheid is dan 150 km/u. Nou moet je in de meeste 30-zones nog steeds door een hoop bloembakken slalommen en jezelf over drempels lanceren, dit was dan ook een ‘ongebruikelijke’ 30-zone. Het gaat om een vierbaansweg waar de lay-out op zich uitnodigt om lekker door te trappen, maar door wegwerkzaamheden is de snelheidslimiet tijdelijk 30 km/u. De combinatie van een uitnodigende weg en een lage maximumsnelheid zorgde voor deze bizarre overschrijding.

De gemeten snelheid is in bovenstaande video een piek van 165 km/u, maar kwam gemiddeld uit op 144 km/u. Niet mals. Het bleek om een proefrit te gaan in de Polo GTI, door een 22-jarige Amsterdammer. Een beginnend bestuurder, nota bene. Dat heeft hem zijn rijbewijs gekost. De auto is niet in beslag genomen, omdat je daar enkel het verkopende bedrijf mee pakt dat er niks mee te maken had.

500% te hard rijden kan dus, maar we raden het niet aan om te doen. Je ziet wat het je kost. (via Politie Team Verkeer Midden-Nederland)