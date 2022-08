Skoda Vision 7S is hoe jouw volgende Skoda eruit gaat zien

De Skoda Vision 7S zelf blijft een studiemodel, maar vele elementen van deze concept duiden een hagelnieuwe designtaal aan voor het Tsjechische merk.

Skoda, Simply Clever. Deze reclamespreuk lijkt het merk nog steeds zeer serieus te nemen. Binnen VAG is het Tsjechische merk lekker nuchter en normaal. Skoda begint recent een beetje gedurfder te doen met iets bijzonderdere ontwerpen en iets meer gewaagd design. Daar wordt nu nog een schepje bovenop gedaan met de Skoda Vision 7S.

Skoda Vision 7S

De Skoda Vision 7S zou volgens ons eerdere bericht volgende maand onthuld worden, maar Skoda doet het gewoon nog even op de valreep van deze maand. Niet alleen is de Vision 7S een schets van de aankomende designtaal, ook moet dit concept laten zien hoe een elektrische zevenzitter eruit zou zien en wat voor rijbereik daar bij kan passen.

Design

Om eens te beginnen bij dat design. De Skoda Vision 7S lijkt eigenlijk op niks dat we kennen van het merk. Het enige wat we herkennen is de inham in de ‘grille’, waar het logo zit op de motorkap. Dat logo wordt vervangen door simpelweg de tekst Skoda. Sterker nog: het Skoda-logo verdwijnt. We verwachten over niet al te lange tijd een aankondiging dat het hele logo verandert naar simpelweg de tekst ‘Skoda’.

Tech Deck

Skoda noemt de vormgeving van de voorkant de ‘Tech Deck’ designtaal. Bij de Skoda Vision 7S komt deze terug in de grille en koplampen, waar de koplampen en dagrijverlichting in een T-vorm zijn ontworpen. Datzelfde geldt voor de achterlichten en de cameraspiegels. Een zaak die we enkel als ‘wellicht’ kunnen bestempelen voor een eventuele productieversie: zelfmoorddeuren achter. 22 inch velgen, bumpers gemaakt van gerecyclede banden en een kek groen kleurtje maken de Vision 7S af.

Interieur

Van binnen is de Skoda Vision 7S absoluut niet representatief voor wat we binnenkort al mogen verwachten, maar elementen hiervan zouden nog best kunnen terugkeren. We nemen gewoon even het interieur door en we zien vanzelf wel wat echt en nep is. In ieder geval lijkt ons echt dat er wordt gestreefd naar duurzame materialen. Ook hier gerecyclede autobanden en bijvoorbeeld polyester.

De Skoda Vision 7S kent twee standen in het interieur: Drive en Relax. Drive, voor tijdens het rijden (je verzint het niet), kent een head-up display en een verticaal georiënteerd 14,6 inch scherm. Bij Relax schuift het rechthoekige stuur weg, draait het scherm een kwartslag en heb je een heerlijke relaxruimte tot je beschikking. Voor bijvoorbeeld tijdens het opladen van je auto.

Panelen

In de deuren van de Skoda Vision 7S zit een bijzonder materiaal. Een stuk stof dat doorschijnend is en kan dienen als touchscreen. Je ziet hier bijvoorbeeld of de deuren open of dicht zijn, de temperatuurregeling en je kroost kan vermaakt worden door erop te schrijven dan wel tekenen.

Kinderzitje

Skoda heeft altijd een scala (pun not intended) aan features die ze zelf ‘Simply Clever’ noemen. In de Skoda Vision 7S betekent dit een ingebouwd ankerpunt voor een kinderzitje, midden op de middenconsole. Normaliter zit een kinderzitje ingebouwd in één van de stoelen, maar op deze manier heeft de auto nooit minder zitplaatsen dan wanneer er geen kinderzitje is. Dankzij drie zitrijen met 3 keer 2 stoelen, is het alleen een zevenzitter als je het kinderzitje erin hebt. Verdere Simply Clever-zaken zijn een magnetische middentunnel waar je speciale Skoda-goodies met een magneet aan kunt hangen en een ‘kristal’ aan de voet van de voorruit, waarop je van buiten kunt zien of de auto opgeladen is of niet.

89 kWh

De Skoda Vision 7S heeft een aardig realistische aandrijflijn meegekregen voor een concept car. Een 89 kWh groot accupakket moet de Vision 7S namelijk zo’n 600 km ver krijgen. De auto kan opladen met een vermogen tot 200 kW. Dat lijkt gewoon alsof er een nieuwe generatie MEB-platform aan zit te komen.

Zoals gezegd verwachten we de Skoda Vision 7S niet zoals we hem nu te zien krijgen in productie, maar een soort elektrische Kodiaq met vele elementen van het apparaat is niet uit te sluiten.