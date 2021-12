De Volkswagen Polo is een begrip onder Nederlanders. Maar gezien het prijskaartje voor een aangeklede variant straks alleen nog maar in Het Gooi?

In een lijstje met totaal niet spannende dingen mag je gerust de Volkswagen Polo opnoemen. Het is een no nonsense auto die alles in principe prima doet. En zoek je wel fun in een praktische verpakking dan is er nog altijd de Polo GTI. Volkswagen vond het de hoogste tijd om de Polo eens van een facelift te voorzien. En het resultaat zie je in de Volkswagen Polo (2022) rijtest video.

Het is een typische facelift. Nieuwe verlichting en zelfs een doorlopende lichtstrip aan de voorzijde. En een opfrisbeurt voor het interieur. Maar wat ons met name bijblijft van deze rijtest is het prijskaartje. Het begint bij 19.990 euro. Daarmee heeft Volkswagen de prijs net onder de 20 weten te houden. Prima, maar zodra je met opties aan de slag gaat ziet het resultaat er heel anders uit.

Volkswagen Polo 2022 rijtest

Neem nu onze testauto. 31.747 euro schoon aan de haak. En nee, dat is geen 200 pk GTI. We reden met de 1.0 TSI met 95 pk en een 7-traps DSG. Deze variant sprint in 10,8 seconden naar 100 km/u en de topsnelheid ligt op 187 km/u. Niet alleen op papier ziet met name die sprint er teleurstellend uit. Ook in de praktijk valt het tegen. Meekomen met verkeer betekent het gaspedaal wat dieper intrappen, want die 1.0 TSI moet echt aan het werk. Daar heb je met een Volkswagen ID.3 (die er al is vanaf 33.490 euro!) geen last van. En dan ga je toch nadenken..

De Volkswagen Polo 2022 doet nog steeds wat ‘ie moet doen, zoals de uitkomst van deze rijtest ook stelt. Een goede hatchback en lekker no nonsense zijn. Maar het autoklimaat in Nederland, waar nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor de hoofdprijs kosten, helpt absoluut niet mee.