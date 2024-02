Begint de Tesla Cybertruck nu al te roesten?

De roestvrijstalen carrosserie van een Cybertruck lijkt toch niet helemaal roestvrij te zijn…

Vroeger werden er altijd grappen gemaakt over auto’s die al roestten in de folder, maar inmiddels hebben autofabrikanten de roestduivel aardig in bedwang. Toch is er nu een gloednieuwe auto die kampt met roestproblemen. Uitgerekend eentje van roestvrij staal. Dat kan er natuurlijk maar één zijn: de Tesla Cybertruck!

Wat is er precies aan de hand? Op het forum voor Cybertruck-eigenaren komen er klachten binnen over kleine roestplekjes die zich op de carrosserie lijken te vormen. Dit zou al gebeuren nadat de auto een paar dagen aan regen blootgesteld was.

Dit roept een hoop vragen op, vooral bij de Cybertruck-eigenaren zelf. Roestvrij staal zou toch roestvrij moeten zijn? Of in ieder geval niet zo snel moeten roesten? Of is het misschien toch geen roest, maar iets anders?

Op het forum worden verschillende theorieën geopperd. Zo wordt er gezegd dat het wellicht deeltjes van een ander materiaal zijn die zich gehecht hebben aan het rvs. Ook wordt er geopperd dat het om ‘rail dust’ gaat, metaaldeeltjes die op de auto zijn gekomen bij het transport per trein.

Het goede nieuws is dat de eigenaren wel in staat waren om de vlekjes weg te krijgen met de juiste schoonmaakmiddelen. Het is echter nog niet duidelijk of dit een terugkerend probleem is. Wellicht dat het netjes houden van een Cybertruck toch een speciale handleiding vereist. Sowieso is dit niet iets wat je wil zien op een auto die net geleverd is.

Foto: vertigo3pc via Cybertruckownersclub.com