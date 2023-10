Tesla verloot eerste Cybertrucks onder aandeelhouders

De eerste Cybertrucks worden verloot onder Tesla aandeelhouders. Althans: het recht om een van de eerste trucks te kopen dan…

De Tesla Cybertruck is een bijzondere eend in de bijt. Al jaren geleden beloofde Elon Musk ons een productiemodel van het bizarre concept. Het heeft even geduurd, maar we leven nu in de tijd dat het echt zo ver komt. De eerste units worden mondjesmaat uitgeleverd aan trouwe discipelen, zoals Tesla dat wel vaker doet.

Cybertruck vraag > aanbod

Zeker in het begin zal de vraag veel groter zijn dan het aanbod. Dus kan Tesla de klanten uitkiezen die het zelf wil. Mensen die niet heel kritisch zijn (lees: rabiate fans) en niet geneigd probleempjes keihard op te blazen voor Instagram-kliks. Dat is een beetje hoe Elon rolt. De klant is in zekere zin de beta-tester en de meesten zijn daar nog vereerd over ook.

Loterij

Maar ja, hoe krijg je dan zo’n Cybertruck voordat al je buren er ook een hebben? Wel, door mee te doen aan een loterij. Klinkt eerlijk, maar de waarheid is vermoedelijk weerbarstiger. Ten eerste moet je om in aanmerking te komen aan kunnen tonen dat je op 30 september aandeelhouder was van Tesla. Ten tweede moet je dan nog altijd op een of andere manier zorgen dat je uitgenodigd wordt voor Tesla’s Cybertruck-onthul evenement op 30 november.

Aandelen

Het bewijs van aandeelhouderschap kan je nog tot 3 november indienen bij Tesla via je Tesla account, of via je effectenmakelaar. Hoeveel mensen uiteindelijk echter worden uitgenodigd om de eerste Cybertrucks te kopen is niet bekend. Het lijkt wel een beetje op Ferrari met al dit enigszins circlejerk-achtig gedoe. Naast het gepeupel dat moet loten zullen ongetwijfeld ook de nodige bobo’s naar verwachting van Elektrek met voorrang hun Cybertruck ontvangen.

Hypetrain leaves the station

Enfin, hoe dan ook is het weer een mooi hype-momentje. Het evenement zal in ieder geval plaatsvinden op 30 november dus, locatie is de Gigafactory in Austin aan Tesla Road nummer 1. Loot dan?