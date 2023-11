Tesla verbiedt het doorverkopen van je Cybertruck

Tesla doet een ‘Ford GT-tje’ met de Cybertruck: je mag ‘m niet flippen.

Een nieuwe auto kopen is doorgaans een hele slechte investering, maar er zijn uitzonderingen. Er zijn natuurlijk gelimiteerde supercars die je geheid met winst kunt verkopen. Als fabrikant trek je hiermee wel kopers aan die alleen maar uit zijn op geld. Om het kaf van het koren te scheiden had Ford daarom een clausule dat kopers hun Ford GT 2 jaar lang niet mochten verpatsen.

Zulke praktijken zien we normaalgesproken alleen bij gelimiteerde supercars, maar bij de Tesla Cybertruck lijkt nu eenzelfde situatie te ontstaan. Deze auto zal namelijk in eerste instantie in gelimiteerde aantallen gebouwd worden, terwijl er aardig wat vraag naar is. Dat maakt het heel verleidelijk om je kersverse Cybertruck meteen door te verkopen voor een woekerprijs…

Tesla wil hier echter een stokje voor steken, zo blijkt uit de ‘kleine lettertjes’. Daarin staat namelijk het volgende te lezen: “U stemt ermee in dat u het voertuig niet zult verkopen of anderszins zult proberen te verkopen binnen het eerste jaar na de leveringsdatum van uw voertuig.” Oftewel: als je een Cybertruck koopt moet je ‘m minstens een jaar houden.

Mocht je tóch per se van je nieuwe Cybertruck af willen, dan mag je de auto terug verkopen aan Tesla voor de nieuwprijs. Alleen als Tesla dit afwijst én expliciet schriftelijke toestemming heeft gegeven, mag je de auto aan een derde partij verkopen.

Als je het contract aan je laars lapt en toch gaat flippen kan Tesla je aanklagen voor een bedrag van minstens $50.000, wat ongeveer de vanafprijs is. Daarnaast dreigt Tesla dan nooit meer een auto aan je te verkopen (waarschijnlijk geïnspireerd door Ferrari).

Of deze clausule een goede zaak is? Aan de ene kant wel, want zo worden de Cybertruck-prijzen niet enorm opgedreven. Aan de andere kant: als je een auto koopt, mag je er zelf mee doen wat je wil, toch?

Via: Teslarati