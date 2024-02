Oranje boven: überzeldzame Spyker C8 LM85 gaat onder de hamer

Buitenkansje: er kan binnenkort geboden worden op een heuse Spyker C8 Laviolette LM85.

Onlangs schreven we nog over een Spyker C8 Spyder die op Marktplaats stond. Dat is al vrij bijzonder, maar de C8 Spyder is nog de minst zeldzame van de Spykers. Er zijn exemplaren die nóg veel specialer zijn. Eentje daarvan gaat binnenkort onder de hamer.

Het betreft een Spyker C8 Laviolette LM85. Dit is de coupéversie van de C8, die sowieso al zeldzamer is dan de Spyder. Maar wat deze auto pas echt bijzonder maakt is de toevoeging LM85. Dit was een special edition die een eerbetoon was aan de Le Mans-auto’s.

Het plan was om 24 exemplaren te bouwen, een mooi symbolisch getal. Helaas was dit een van de vele plannen van Spyker die niet helemaal tot wasdom is gekomen, want er zijn er uiteindelijk maar 14 gebouwd. Wat wel weer goed nieuws was voor degenen die er eentje in hun bezit hadden.

De Spyker C8 LM85 is te herkennen aan de oranje-grijze kleurstelling, de zwarte velgen en de spoiler. Vanbinnen is de C8 ook wat meer racy aangekleed, met een combinatie van alcantara en zwart leer.

Op diverse plekken is ook het LM85-logo te vinden. Dit verwijst naar het startnummer van de auto waarmee onder andere Tom Coronel Le Mans onveilig maakte. Motorisch is er overigens niks veranderd aan de C8 Laviolette, dus de 4.2 V8 levert nog steeds 400 pk.

De Spyker C8 LM85 die nu geveild wordt heeft niet zoveel actie gezien, want er staat nog maar zo’n 2.000 km op de teller. Wel zijn er minstens 20 km afgelegd op de Nordschleife, want op de kont prijkt een Nürburgring-sticker.

Nog een leuk detail: dit is een van de weinige Spykers die uitgerust is met rembekrachtiging. Er zijn maar 15 Spykers die over deze optie beschikken. Dat zeggen niet wij, maar Jasper a.k.a. Spykerenthousiast, en hij kan het weten. Er zit ook een certificaat van hem bij deze auto, wat bevestigt dat dit een échte LM85 is.

De auto bevindt zich momenteel in de VS en wordt begin volgende maand geveild in Miami door RM Sotheby’s. Ze verwachten dat deze zeldzame Spyker goed is voor 400.000 á 500.000 dollar.