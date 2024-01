Tesla Cybertruck actieradius valt tegen in de praktijk

De actieradius van de Tesla Cybertruck komt niet eens in de buurt van de fabrieksopgave.

Ja, ja. We weten het. De opgegeven actieradius van autofabrikanten komt wel vaker niet overeen realiteit. Dat is met benzineauto’s zo, maar nog meer met een EV. Als je echter je netjes aan de maximumsnelheid houdt en rustig accelereert kun je behoorlijk in de buurt komen van de opgegeven range. Dat gaat niet op voor de actieradius van de Tesla Cybertruck.

Tesla adverteert met een rage van 320 mijl voor de Cybertruck. Dat is omgerekend 514 kilometer. Best indrukwekkend voor zo’n kolos. Onder welke omstandigheden je dat rijbereik gaat halen is niet bekend, maar in elk geval niet in december of januari. Dat blijkt uit een praktijktest van YouTuber Out of Spec Motoring, uitgelicht door onder andere Business Insider.

De YouTuber besloot eens te gaan ondervinden hoe de Cybertruck presteert in de echte wereld. Dat deed hij in Texas, waar het momenteel ook winter is. Door op de snelweg te rijden en zich daarbij aan de maximumsnelheid te houden. Vaak kom je dan aardig in de buurt van de door Tesla gecommuniceerde waarden. Ondergetekende heeft het zelf uitvoerig getest in een Model Y onder allerlei weersomstandigheden.

De actieradius van de Tesla Cybertruck kwam uit op 254 mijl. Dat is meer dan 100 kilometer minder dan opgegeven. De YouTuber hield zich aan de snelheid van 70 mph (112 km/u) en de temperatuur was 7,2 graden Celsius. Kortom, milde winterse omstandigheden maar geen ijs, sneeuw of échte kou.

Het is niet de eerste keer dat de range van de Cybertruck negatief in het nieuws komt. De Amerikaanse tech YouTuber Marques Brownlee had ook al kritiek over het rijbereik van de elektrische auto in de praktijk.

Vaak moet je de fabrieksopgave van automerken al met een korreltje zout nemen. Zeker bij EV’s als je stevig doorrijdt en onder koude omstandigheden. Maar zelfs als jij je netjes aan de maximumsnelheid houdt is het in elk geval bij de Cybertruck zo dat zelfs dan de gecommuniceerde cijfers niet gehaald worden.