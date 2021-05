Bejaarde met EV richt 3 ton schade op in wasstraat - Autoblog.nl

Een bejaarde EV-bestuurder maakte een klein, doch kostbaar foutje in de wasstraat. Au.

Nog niet zo heel lang geleden bevond ondergetekende zich in de wasstraat. Ja, een echte petrolhead hoort zelf te poetsen en te detailen, maar daar is vaak helaas geen tijd voor.

Het was een nieuwe carwash, in plaats van de gebruikelijke, dus dat is altijd spannend. Zeker omdat er een auto vlak achter mij zat. Dan rijst de vraag? Gebeuren er weleens ongelukken in wasstraten? Nou, ja!

Bejaarde met EV in wasstraat

Dat bevestigt de Politie van Beieren. In Lindau overkwam het een nogal oude doch progressieve meneer. Deze bejaarde meneer (80 jaar) reed met zijn met zijn elektrische auto in een wasstraat, met vóór hem een ‘hele dure auto’. Wellicht bang om te dicht bij zijn voorganger te komen, remde de bestuurder op leeftijd een beetje bij.

Helaas had dat niet het gewenste effect. Ten eerste wordt je voortgestuwd door een band. Ten tweede drukte de bejaarde EV-rijder per abuis op het gaspedaal. Zoals iedereen kan beamen die weleens in een elektrische auto heeft gereden, heb je dan direct het maximale koppel tot je beschikking. Zelfs een bescheiden elektrische wagen springt vlot uit de startblokken.

300.000 euro schade

Helaas, daarbij raakte de man de auto voor hem en nog een auto dáár weer voor, die niets vermoedend stond te drogen aan het einde van de wasstraat. Helaas vermeldt de Polizei niet om wat voor auto’s het gaat. Wel dat er voor 300.000 euro schade is ontstaan door de actie. Eén persoon (in de middelste auto) raakte lichtgewond (nekklachten).

Met dank aan Michael voor de tip!

Fotocredit: een compleet los van dit verhaal staande BMW i8 Spyder in de wasstraat, via Autojunk.