Minder schade, toch is je autoverzekering niet voordeliger - Autoblog.nl

Er is minder schade gereden in 2020, dus kan premie van je autoverzekering ook omlaag toch? Nou, niet overal gaat dit zo eenvoudig.

Het is een vaak terugkerend bericht van de verzekeraar die je in de inbox krijgt. De premie gaat omhoog, want inflatiecorrectie. Ook zeggen verzekeraars in zo’n bericht vaak dat de premie omhoog moet vanwege toenemende prijzige claims. Bijvoorbeeld omdat schade herstellen van een elektrische auto prijzig is. Meer EV’s op de weg, meer kans op schade. En dus duurdere schade.

Maar in 2020 was het een stuk rustiger op de weg. Bovendien viel het wel mee qua extreme stormen en andere pittige weersomstandigheden. Kortom, verzekeraars kregen met veel minder autoschades te maken dan normaal. Hoewel er minder autoschades zijn, hebben verzekeraars de premies niet naar beneden bijgesteld. Dat blijkt uit een onderzoek van de financiële vergelijkingssite Geld.nl.

Autoverzekering en schade

De site benaderde 15 autoverzekeraars. 11 daarvan kwamen met een reactie. Vrijwel allemaal lieten ze weten dat er 2020 minder schades zijn geclaimd via een autoverzekering dan in 2019. Exacte cijfers werden overigens niet gecommuniceerd. Van de autoverzekeraars hebben alleen Promovendum, ABN AMRO en Univé de premies aangepast naar aanleiding van de omstandigheden.

Waarom bij de meeste verzekeraars de premies niet omlaag gaan is koffiedik kijken. Ze geven verschillende redenen op. Zo zegt de één dat het totaalbedrag per schade nog steeds hoog is en dat dit in de toekomst nog verder zal stijgen. Weer een ander stelt dat de coronaperiode slechts één van de factoren is die op de lange termijn meewegen in de premies.

Foto: Audi R8 met schade via @patrickcoerver op Autojunk