BMW M2 kust reclamezuil met flinke schade tot gevolg - Autoblog.nl

Een crash met grote schade tot gevolg voor deze witte BMW M2. De reclamezuil vocht hard terug..

We gokken dat de 23-jarige bestuurder van deze BMW M2 wel toe was aan een paracetamolletje na het koppen van een reclamezuil. Dit gebeurde in de Duitse stad München. De automobilist verloor door onbekende reden de macht over het stuur van de dikke 2 Serie, met een flinke crash kwam de BMW tot stilstand. We kunnen wel gokken wat er zich heeft voorgedaan. De crash vond namelijk plaats vlak na een kruispunt met stoplichten. Iets te hard optrekken bij het groene licht met de nanny’s uitgeschakeld en daar ga je..

BMW M2 crash in München

Door het kussen van de reclamezuil is de schade groot aan de auto. De motorkap is naar de filistijnen, ook is het dak ingedeukt en vlogen de airbags eruit. Er zal een behoorlijke factuur volgen om alle schade aan de BMW te repareren. De 23-jarige bestuurder raakte zelf niet gewond bij het ongeval.

De brandweer van München kwam ter plaatse bij het incident en deelde deze foto’s met de wereld. Ze hebben de BMW M2 kunnen scheiden van de reclamezuil na de crash. Vervolgens werd de BMW een berger opgetakeld en afgevoerd. De politie heeft een onderzoek ingesteld.

Fotocredit: Feuerwehr München via Twitter