Met deze automerken wordt het vaakst schade gereden

Met auto’s van deze merken is het oppassen geblazen.

Een ongeluk zit in een klein hoekje, luidt het eeuwenoude spreekwoord. Hoe klein dat hoekje precies is hangt echter af van een aantal factoren. Bijvoorbeeld in welk merk auto je rijdt. Of zou dat meer aan het type bestuurder liggen dat voor een bepaald merk kiest…? Hoe dan ook: er is een verband tussen het merk van je auto en de kans dat je een ongeluk krijgt.

Verzekeraar Univé heeft een grote berg data en kan daar dus iets over zeggen. Dan doen ze nu ook, want ze hebben uitgeplozen welke automerken nu eigenlijk het vaakst schade reden in 2019 en 2020. Dat is toch wel een interessant stukje statistiek.

We zullen het maar meteen verklappen: volgens de cijfers van Univé zijn Seats het vaakst betrokken bij een ongeluk. Van de Seat-rijders diende namelijk 2,7% een schadeclaim in. Dat was meer dan welk ander merk ook. De nummer twee en drie zijn niet direct verrassend te noemen. Dat zijn namelijk BMW en Audi. Volvo en Volkswagen maken de top vijf, die je hieronder ziet, compleet. Volvo is misschien nog het meest verrassend. Zouden mensen soms iets teveel vertrouwen op de veiligheid?

Seat: 2,7% BMW: 2,62% Audi: 2,49% Volvo: 2,48% Volkswagen: 2,44%

Voor de duidelijkheid: de genoemde percentages zijn dus percentages van het totale aantal verzekerden per merk. Het is dus niet zo dat een merk hoger in de lijst staat omdat er simpelweg meer auto’s van rondrijden.

Wellicht ook nog interessant om te weten: welke automerken zijn het minst vaak betrokken bij een ongeluk? Onderaan de lijst blijkt Daihatsu te staan, gevolgd door Kia en Nissan. Bij deze merken diende respectievelijk 1,66%, 1,97% en 1,98% van de bestuurders een schadeclaim in. Daihatsu-, Kia- en Nissan-rijders zijn dus hele voorzichtige mensen. Of ze rijden wel schade maar dienen geen schadeclaim in, dat kan ook nog.

Univé zette trouwens ook nog op een rijtje uit welke provincies de meest schadeclaims afkomstig waren. Dat lijstje ziet er zo uit:

Limburg: 2,98% Zuid-Holland: 2,92% Noord-Brabant: 2,59% Flevoland: 2,58% Utrecht: 2,57% Zeeland: 2,48% Noord-Holland: 2,44% Overijssel: 2,24% Gelderland: 2,13% Groningen: 2,02% Friesland: 1,86% Drenthe: 1,80%

Bron: Univé

Foto: zomaar een Seat