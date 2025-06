Bekend van Top Gear: koop de Ferrari van Clarkson!

Dit is de beste auto ooit, aldus Jeremy Clarkson. Maar hij is wel waardeloos.

Jeremy Clarkson is de bekendste boer ter wereld, die in een vorig leven ook wat dingen met auto’s heeft gedaan. Zo testte hij in een ver verleden de Ferrari F355. Hij was lyrisch en verklaarde de F355 tot de beste auto ter wereld. Nu kan Jeremy Clarkson een beetje overdrijven, maar hij meende dit ook. Jezza voegde namelijk de daad bij het woord door er zelf een te kopen. Om er vervolgens achter te komen dat het misschien toch niet de beste auto ter wereld is.

Clarkson deed in 2000 al afstand van de auto, maar nu duikt ‘ie weer op. De Ferrari wordt over drie weken geveild door RM Sotheby’s. Dit is natuurlijk een buitenkansje voor de echte Top Gear-liefhebbers. Of gewoon Ferrari-liefhebbers, want het is een puntgaaf exemplaar.

Jeremy Clarkson heeft de auto destijds nieuw gekocht, dus hij heeft ‘m ook helemaal zelf samengesteld. Voor het exterieur koos hij Rosso Corsa, wat een beetje een afgezaagde keuze is. Hij wilde ook eigenlijk een groene bestellen, maar durfde dat uiteindelijk niet te zeggen bij de dealer.

Het interieur is dan wel weer bijzonder. Dit is uitgevoerd in een combinatie van crème met donkerrood leer en rood alcantara. Sowieso zijn deze sportstoelen een hele zeldzame optie op de F355. Zoals je ziet heeft deze auto een handbak, maar dat was ook de enige keuze in 1996. De F1-bak kwam pas in 1997.

De kilometerstand van deze auto is nog heel laag: er staat slechts 23.977 kilometer op de teller. Dit is niet helemaal een verrassing, want Clarkson had in Top Gear al eens gezegd dat hij weinig met de auto reed. Hij deed zijn beklag over het feit dat het 4 uur duurt om het targadak op te bergen, de negatieve aandacht die de auto krijgt en de onderhoudskosten. Kortom: een waardeloze auto.

Clarkson deed zijn Ferrari na een paar jaar van de hand, door de auto weg te geven via de Sunday Times. De gelukkige winnaar deed de Ferrari in 2003 op zijn beurt weer weg, waarschijnlijk vanwege de onderhoudskosten. En nu wordt ‘ie dus geveild. RM Sotheby’s verwacht dat er serieuze bedragen geboden worden, want ze rekenen op €210.000 tot €260.000. Had de winnaar de auto nu toch maar gehouden…