Koop de stoerste koffietafel ter wereld

Van deze vorm van meubilair krijg je het wel warm. Een Ferrari koffietafel!

Herkenbaar? Als je partner online of in een catalogus iets gezien heeft bij Ikea of een andere meubelgigant. Hij of zij sleurt je mee en voor je het weet spendeer je een halve middag in een showroom. Niet de leukste tijdsbesteding. Van dit stukje meubilair maak ik je, als het goed is, wel blij.

Waar je naar kijkt is een koffietafel. Niet zomaar eentje. Een koffietafel met de motor van de Ferrari 458 Italia erin verwerkt. Inderdaad. Dit is de atmosferische F136 4.5 liter grote V8 met een glasplaat. Borrelnootjes eten was nog nooit zo cool.

De Ferrari koffietafel is onderdeel van een veiling, georganiseerd door veilinghuis RM Sotheby’s. Het stukje meubilair zal zonder reserve aangeboden worden. Dat betekent dat het hoogste bod automatisch met de koffietafel naar huis gaat.

Let op, breekbaar

Het enige waar je nog rekening mee moet houden zijn de verzendkosten. De Ferrari koffietafel is nu nog gelokaliseerd in de Amerikaanse staat Arizona. Ach, dat is een kleinigheidje. Ik zou wel heel groot en met veel stickers FRAGILE op de doos schuine streep kist schrijven. Voor je het weet is het glas kapot..

De koffietafel even optillen is er sowieso niet bij. Het weegt maar liefst 113 kg. De motor in de glazen tafel wordt stevig vastgehouden door middel van een metalen ondersteuning.

Het veilinghuis verwacht een opbrengst tussen de 50.000 en 75.000 dollar. Een flink prijskaartje overigens. Als je zelf creatief bent is het voordeliger. Een Ferrari-motor is wel voor minder dan 50 mille op de kop te tikken. Zet een doe-het-zelver aan het werk en je eigen Ferrari koffietafel is een feit.

Een must have voor Ferrari verzamelaars natuurlijk. Die zien dit als een stukje speelgoed voor bij de collectie. Kleine kans dat de Ferrari koffietafel bij Jan en Gerda in de woonkamer eindigt. Misschien een Jan en Gerda die de postcodeloterij gewonnen hebben.