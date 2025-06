Als je Tesla boycot, moet je deze auto zéker boycotten

Maar dat zal niet zo moeilijk zijn.

Elon Musk een fascist noemen gaat misschien wat ver, maar hij heeft wel een voorliefde voor extreemrechtse Duitse partijen. En zijn ex Trump vertoont ook wat dictatoriale trekjes. Voor veel Europeanen genoeg reden om Tesla te boycotten. Deze mensen moeten de bovenstaande auto zéker links laten liggen.

Dit is namelijk – geloof het of niet – de gloednieuwe Lada Azimut. Deze auto werd onthuld op het Sint Petersburg Inter national Economic Forum, waar ook Poetin aanwezig was. Poetin wordt in het persbericht persoonlijk bedankt voor het transformeren van de Russische auto-industrie. Verder wordt de overheid bedankt voor hun hulp bij de ontwikkeling. Dit is dus een echte Russische staatsauto.

Terwijl Lada ook de Niva uit het stenen tijdperk nog aanbiedt, komen ze nu dus met een kersverse SUV. Lada meldt dat dit hun eerste nieuwe crossover is in 30 jaar. Niet echt iets om trots om te zijn, maar wel een leuk weetje. De Azimut ziet er in ieder geval hartstikke modern uit, dat mag gezegd worden. Zeker naast een Lada Niva of een Lada Largus (wat nog een oude Dacia Logan is).

Qua motoren heb je de keuze uit een 1.6 of een 1.8, met respectievelijk 120 en 132 pk. In de nabije toekomst volgt er ook nog een turbomotor met maar liefst 150 pk. De motoren zijn gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak of een CVT-automaat.

De Lada Azimut ziet er vanbinnen ook aardig modern uit. Dit zal voor de gemiddelde Lada-rijder een openbaring zijn. We zien op het dashboard een digitaal instrumentarium en een touchscreen, maar ook nog een rijtje fysieke knopjes.

Het boycotten van deze auto zal verder niet zo moeilijk zijn, want uiteraard is deze auto dóór Rusland, vóór Rusland. De serieproductie van de Lada Azimut zal volgend jaar van start gaan.