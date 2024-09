‘Top Gear presentator had dood moeten zijn’

Het ongeluk van Top Gear-presentator Freddy Flintoff was ernstiger dan gedacht.

Voor de dinosaurussen die nog steeds lineaire televisie kijken: op de BBC kon je Top Gear in nieuwe stijl kijken. Na het vertrek van het bekende trio kreeg de autoshow andere presentatoren. Sinds 2019 bestond de formatie uit Freddie Flintoff, Chris Harris en Paddy McGuinness.

Eind 2022 kreeg Freddie een ongeluk met een Morgan 3-wheeler tijdens opnames van een aflevering voor Top Gear. De presentator droeg geen helm en werd na de crash overgebracht naar het ziekenhuis. Vervolgens was het stil, verdween Top Gear tijdelijk van de buis en was Freddie pas recent weer teruggekeerd op televisie.

In een podcast met Joe Rogan deelt Chris Harris voor het eerst hoe het echt ging. De mede-presentator is naar eigen zeggen een persoon die normaal gesproken zijn mond houdt. In de podcast deelt hij echter hoe de crash verliep. Zo stelt Harris dat Freddy eigenlijk dood had moeten zijn, zo ernstig was het incident.

Harris denkt dat de sterke fysieke gezondheid van Flintoff heeft bijgedragen aan het feit dat hij het ongeluk heeft kunnen overleven. De Brit is een voormalige cricketspeler. Verder zegt Chris Harris in de podcast dat hij al maanden voor het ongeluk bij de BBC zijn zorgen had geuit over de veiligheid van het programma. ‘Als we zo doorgaan gaat er nog een keer iemand dood’, zou Harris gezegd hebben.

Met de nodige littekens kan Freddie Flintoff weer z’n ding doen op televisie. Het had echter heel anders kunnen aflopen voor de televisiepresentator. In 2023 werd al bekend dat de BBC niet van plan was Top Gear op de korte termijn terug te brengen op televisie. De opnames stopten na het ongeluk van Freddie en zijn nooit hervat. De medewerkers van Top Gear waren geschokt na de crash.