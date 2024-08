Top Gear presentator terug op TV na ongeluk

Er was en is een hoop onduidelijk over het ongeluk van de Top Gear presentator. Maar hij is weer aan het werk

In december 2022 kwam het nieuws naar buiten dat Top Gear presentator Freddie Flintoff behoorlijk gewond was geraakt tijdens opnames op het bekende Top Gear-testcircuit Dunsfold. Lang en nog steeds, bleef onduidelijk wat er nou echt is gebeurd op die bewuste dag, maar de gevolgen waren groot.

Eerst en vooral natuurlijk voor Flintoff. Medische hulp was meteen ter plaatse en Flintoff werd overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn conditie was nooit levensbedreigend maar het was al vrij snel duidelijk dat hij behoorlijke verwondingen in zijn gezicht had. Hij verscheen tot op heden dan ook niet meer op het scherm bij de BBC.

BBC trok stekker uit Top Gear

Het gevolg van het ongeluk was dat de opnames van de nieuwste serie van Top Gear stil kwamen te liggen. En van uitstel kwam uiteindelijk afstel.

De laatste bezetting hield het al sinds 2019 vol en bestond naast Flintoff uit Chris Harris en Paddy McGuinness. De laatste twee zijn naar verluidt ook weer bezig met opnames voor een programma bij de BBC.

Freddie Flintoff weer aan het werk

We hebben ons meerdere malen afgevraagd hoe het met Freddie zou zijn. Want de mediastilte om zijn persoon was opvallend groot.

Maar nu wordt pas duidelijk in welke mate Flintoff nog kampt met de naweeën van het ongeluk (naar verluidt met een Morgan Super 3). In het tweede seizoen van een programma waaraan Flintoff al voor zijn ongeluk deelnam, is goed te zien welke verwondingen en littekens hij aan het ongeluk heeft overgehouden. In het programma met de naam ‘Freddie Flintoff’s Field of Dreams’, keert hij terug naar zijn eerste liefde: cricket.

In het programma zijn beelden te zien van Freddie vrij snel na het ongeluk en de littekens waarmee hij nu door het leven moet.

Mooi dat hij weer aan het werk is! Als je wilt weten hoeveel hij volgens geruchten als schadevergoeding kreeg van de BBC, dat lees je hier.

via: BBC News