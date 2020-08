‘Bekende Nederlander’ steelt BMW 330d, vind jij hem?

Tuurlijk, een bekende Nederlander steelt een BMW 330d, waarom niet?

Bekend zijn heeft zo zijn ‘perks’. Over het algemeen kun je overal een iets betere service verwachten, mensen zijn aardiger tegen je en als het een beetje mee zit heb je ook een navenant inkomen.

Helaas is dat niet altijd het geval. Voornamelijk omdat je het begrip ‘bekende Nederlander’ heel breed kan trekken. Met alle YouTubers en de vele, vele series tegenwoordig op TV moet je je best doen om níet voorbij te komen op de kijkbuis.

Slappe was

Dus er zijn mensen die wél bekend zijn, maar niet in de slappe was zitten. Dan wordt het wat lastig om een fraaie bolide aan te schaffen. Wat is dan een optie? Inderdaad, je ‘leent’ er eentje bij een autobedrijf zonder wederzijds goedvinden. Dat is wat Autobedrijf van Mourik is overkomen. Een deelnemer van een klaarblijkelijk populair televisieprogramma maakte een proefrit met een BMW 330d.

Proefrit

Dat is wel schrikken, dat een bekende Nederlander een BMW steelt. ondergetekende had eigenlijk gehoopt dat E9X-serie BMW’s met zescilinder diesels niet zo populair zouden zijn bij het dievengilde. We zeggen dievengilde, want de aspirant-Nicholas Cage is vergeten de auto weer in te leveren bij de garage na de proefrit.

Maasbracht

Gisteren is de zwarte BMW 330d sedan LCI met het kenteken PK-279-N uitgeleend voor een proefrit. Om 14:52 reed hij weg om vervolgens niet meer terug te keren. De auto is tussen 15:15 en 15:45 gespot in Maasbracht. Tot op heden is de verdachte vergeten de auto te retourneren.

Beloning

Mocht het zijn dat je de tweedehands 3 Serie herkent of gezien hebt, laat het weten via [email protected] Autobedrijf van Mourik reikt een beloning van 2.000 euro uit die leidt tot de gouden tip. De verdachte in kwestie betreft Damian Q, deelnemer van het televisieprogramma ‘Een Huis Vol’.

Naast deze diefstal wordt deze persoon verdacht van meerdere autodiefstallen. De eerlijkheid gebied te zeggen dat de term ‘Bekende Nederlander’ erg ruim is. Wellicht dat de verdachte meer bekendheid genereert met zijn nieuwe carrière. Meer informatie kun je zien op de Facebook-pagina van Autobedrijf van Mourik.