Stop met het laden van je nieuwe BMW plug-in hybride

BMW heeft een grote terugroepactie op touw gezet in verband met de nieuwste plug-in hybride modellen van het merk.

Als jij een kersverse BMW plug-in hybride hebt, of wacht op een order, dan heeft de Duitse autofabrikant nieuws voor je. De BMW Group heeft een potentieel probleem ontdekt met de plug-in hybride modellen van de merken BMW en MINI. 11 verschillende plug-in hybride modellen zijn betrokken bij het voorval. Het gaat hier om de BMW 3 Serie, 3 Serie Touring, 2 Serie Active Tourer, 5 Serie, 5 Serie Touring, 7 Serie, X1, X2, X3, X5 en de MINI Countryman.

Stoppen met laden

In Duitsland zou BMW hebben opgeroepen om te stoppen met laden van de plug-in hybride als je één van de betrokken auto’s hebt. Let wel, de auto dient geproduceerd te zijn tussen 13 maart en 6 augustus 2020. Auto’s die vòòr deze periode zijn geproduceerd hebben niet te maken met het probleem, aldus Auto, Motor und Sport. Het issue heeft te maken met mogelijke lasspetters die niet verwijderd zijn van de batterij unit.

BMW dealers nemen in Duitsland met klanten contact op voor een terugroepactie. Het is niet bekend hoe de situatie in Nederland zit. Die vraag heeft Autoblog.nl uitstaan bij BMW Nederland.

In Duitsland zijn zo’n 1.000 auto’s betrokken bij de zaak. Van die 1.000 voertuigen zijn er slechts 100 geleverd aan klanten. Wereldwijd zijn 4.460 plug-in hybrides van de BMW Groep betrokken bij het voorval.

Terugroepactie BMW plug-in hybride

Met de terugroepactie inspecteren monteurs de status van de batterij en kijkt men naar het laadverleden. Indien nodig worden verdere stappen ondernomen. Tot die tijd is het advies om enkel gebruik te maken van de verbrandingsmotor en de auto niet te laden. Er zijn nog geen gevallen met problemen bekend, dit is een preventieve actie van BMW voor de plug-in hybride. Volgens de Duitse autobouwer kan het laden van de batterij leiden tot kortsluiting.