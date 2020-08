Dít luxe Kia interieur kun je (nog) niet kopen

Dat is jammer, want man wat ziet dit luxe Kia interieur er goed uit!

De markt voor MPV’s is niet meer wat het geweest is. In de jaren ’80 waren auto’s als de Chrysler Voyager en Renault Espace de pioniers. In de jaren ’90 gingen alle concurrenten hard aan de slag om een graantje mee te pikken.

Fullsize MPV

Na de milleniumwisseling verdreef de Midi-MPV de fullsize MPV. Zeker toen fabrikanten de zevenzits midi-MPV hadden uitgvonden. En toen? Nog geen generatie later is de complete markt helemaal uitgedroogd en hebben merken als Opel en Ford hun conclusies getrokken. Er zijn bijna geen MPV’s meer leverbaar in Europa. De reden is simpel: de krappere en dorstigere crossover heeft de voorkeur en dit stuk van de markt overgenomen.

Animo

Er zijn markten waar er nog wel voldoende animo is. Er zijn nog een paar merken die een grote MPV bouwen, zoals Honda (Oddyssey), Toyota (Sienna) en Chrysler (Pacifica). Ook Kia is nog steeds van de partij. Dit is de namelijk de allernieuwste generatie van de Carnival! Hij kwam een paar weken geleden summier voorbij, we hebben nu meer afbeeldingen en informatie. Mocht het exterieur niet mooi vinden, check dan het luxe Kia interieur. Jazeker, dit is een Kia!

Crossover-esque

Eerst even terug naar het uiterlijk. De Carnival is een MPV, maar Kia heeft de auto duidelijk geen MPV monospace-uiterlijk meegegeven. De motorkap loopt behoorlijk horizontaal af. Dankzij de enorme grille lijkt de auto wel iets van crossover-esque uitstraling te hebben. Ook lijkt de auto iets hoger op de poten te staan. Dat is waarschijnlijk ook de bedoeling. Op deze manier heb je enigszins een ‘cool’ uiterlijk, maar wel een zeer praktische auto.

Luxe Kia interieur

Want waar het om gaat is dit luxe Kia interieur. Kia stond in de jaren ’90 niet bekend om zijn verfijnde dashboards. De atmosfeer steeg van Sloveense nachtmarktkraam naar dít. Het luxe kia interieur is ook nog eens heel erg ruim. Afhankelijk van de markt kun je ‘m bestellen met drie of vier (!) zitrijen. In het laatste geval kun je 11 personen meenemen. Dit ding is gigantisch.

Captain Chairs

Maar je moet de Kia Carnival niet als ‘elfzitter’ bestellen. Nee, de ultieme Kia luxe kun je ervaren met zo weinig mogelijk stoelen. Als je nul stoelen doet (dus alleen de voorste twee), dan heb je bijna 3 kuub aan laadruimte. Maar je moet slechts een paar Captain Chairs plaatsen. Dan waan je je namelijk in een heuse eerste klas afdeling van de betere lijnvluchten. Er is zelfs een functie (Rear Passenger View & Talk) waarmee je kunt communiceren met de bestuurder. Uiteraard zit de MPV vol handige en nuttige snufjes.

Motoren

De Kia Carnival zal op sommige markten als Kia Sedona verkocht worden. Er zijn drie motoren kleerbaar. Het begint met een 2.2 diesel met 200 pk en 440 Nm. Deze viercilinder (Smartstream) kennen we nog van de Kia Stinger. De instap benzine is een 23.5 V6 met 270 pk en 332 Nm. Een stapje hoger staat nog een 3.5 V6, maar dan met 290 pk en 355 Nm. Alle motoren worden gekoppeld aan de zelfde achttraps automaat.

2020

De nieuwe Carnival met het luxe Kia interieur zal in het derde kwartaal van 2020 leverbaar worden in Zuid-Korea. In Nederland word de Kia Carnival sinds 2008 niet meer geleverd.