Belazert SSC de boel met 500 km/u+ snelheidsrecord? - Autoblog.nl

Het snelheidsrecord dat SSC met de Tuatara heeft neergezet roept twijfels op.

Eerder deze maand vestigde SSC de aandacht van petrolheads over de hele wereld op zich. De autofabrikant claimde met de Tuatara het snelheidsrecord voor productieauto’s te hebben gebroken. Dat stond op naam van Koenigsegg met de Agera RS. Deze hypercar had een gemiddelde snelheid van 457,49 km/u. De Tuatara ging er ruim overheen.

SSC wist met de Tuatara een gemiddeld snelheidsrecord neer te zetten van 508,73 km/u. Dat is nogal een verbetering ten opzichte van Koenigsegg. Zoals ook met het record op de Nürburgring van Lamborghini, ontstond er twijfel over de claim van SSC. Hieronder de originele video van SSC.

Zo vergeleek het YouTube-kanaal Koenigsegg Registry de video van SSC met de originele video van Koenigsegg. Het record werd op dezelfde weg in de Amerikaanse staat Nevada gereden, dus dat maakt een vergelijking makkelijk. YouTuber Shmee150 heeft tevens een video op zijn kanaal gedeeld over het onderwerp. Naar verluidt had Lange Frans ook zo zijn bedenkingen bij de echtheid.

Naast de vergelijking met de video van Koenigsegg zijn er nog een aantal redenen om te twijfelen over het record. Als je een aantal herkenningspunten op Google Maps vergelijkt met de video, klopt de geclaimde snelheid niet met de afgelegde afstand. Verder is het vreemd dat SSC in de video van het snelheidsrecord de digitale kilometerteller onleesbaar heeft gemaakt. En dan zijn er nog strepen op de weg. Als je deze gaat tellen kom je wederom uit op een andere snelheid.

Kortom, meer vragen dan antwoorden. SSC zelf heeft nog niet gereageerd op de vraagtekens van petrolheads. Opmerkelijk is wel dat het automerk de reacties heeft uitgeschakeld op de nieuwste post op het Instagram-account. Heel interessant..