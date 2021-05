Video - SSC Tuatara flink beschadigd tijdens transport - Autoblog.nl

Een nieuwe recordpoging moet even op zich laten wachten: de SSC Tuatara die voor het record is gebruikt, is flink beschadigd na een crash tijdens transport.

De SSC Tuatara die is gebruikt voor het omstreden snelheidsrecord, is flink beschadigd geraakt tijdens transport. De auto werd vervoerd over de snelweg in een truck, die door heftige wind omver geblazen werd. De auto raakte flink beschadigd, zoals te zien in bovenstaande video. De inzittenden van de truck zijn ongedeerd gebleven.

Wordt vervolgd

Dit is een klap in het gezicht van het team wat nu bloedserieus een niet-omstreden record neer wil zetten met de SSC Tuatara, want de auto ziet er erg beschadigd uit. Er is dus werk aan de winkel. Gelukkig is het vooral plaatwerk wat kapot is gegaan, de interne onderdelen zijn zo goed als volledig intact. Een geluk bij een ongeluk, ook al is de auto flink stuk. (via TheDrive)