In deze Rolls-Royce Wraith hebben heel wat uurtjes gezeten - Autoblog.nl

Personalisatie naar een nog hoger niveau. Aan deze Rolls-Royce Wraith ‘Inspired By Earth’ heeft een bizar stukje werk gezeten.

Dit is even een momentje om stil te staan bij de personalisatie mogelijkheden van Rolls-Royce. Op foto’s zie je soms een ander kleurtje leder of een persoonlijke touch. Je bekijkt de foto’s, haalt je schouders op en gaat door met je leven. Want ja, dat personaliseren van een Rolls kennen we nu wel. Toch is deze Rolls-Royce Wraith het absoluut waard om te behandelen.

Waar je naar kijkt is de Rolls-Royce Wraith ‘Inspired By Earth’. De auto zal worden geleverd door Rolls-Royce Abu Dhabi. Er zit belachelijk veel detail in deze auto verwerkt. Het begint met de blauwe kleur. Een verwijzing naar het feit dat de aarde voor 75 procent uit water bestaat. En dan de motorkap. Daar is een uitzicht op het Midden-Oosten vanuit de ruimte op geïllustreerd. Dit handwerk alleen al heeft 100 uur gekost, aldus Rolls-Royce.

Verder tref je verwijzingen naar ons zonnestelsel terug op diverse plekken in en om de auto. Dit keer niet alleen sterren verwerkt in het plafond van de Rolls-Royce Wraith, maar het zonnestelsel inclusief de bijbehorende sterren en planeten. Misschien is deze auto wat voor André Kuipers om in de toekomst op te pikken als occasion?