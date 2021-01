Belg draait de bak in na 78 verkeersboetes - Autoblog.nl

Deze Piet Wegpiraat zul je voorlopig niet meer tegenkomen op de Belgische wegen.

Een verkeersboete: het kan de meest brave chauffeur overkomen. Een chauffeur met een zware rechtervoet zal misschien met iets grotere regelmaat post krijgen van het CJIB. Dat is nog tot daar aan toe. Er komt echter een punt waarop je gewoon een regelrecht gevaar op de weg bent.

Een Belgische automobilist heeft dit punt duidelijk bereikt. De 34-jarige man wist namelijk 78 verkeersovertredingen op zijn naam te schrijven. Het ging daarbij niet alleen om snelheidsovertredingen, maar ook om rijden onder invloed en roekeloos rijgedrag. Hij was dus een bekende bij de politie en kreeg eerder al een rijverbod van zeven jaar aan zijn broek.

Je raadt het al: ook dat rijverbod lapte hij aan zijn laars. De rechtbank in Gent heeft nu besloten hard op te treden. De wegpiraat draait daarom voor drie jaar de bak in. Ook krijgt hij een boete van €8.000. Belangrijker nog: hij krijg een rijontzegging voor de rest van zijn leven. Als zijn gevangenisstraf erop zit kan hij dus niet doodleuk weer in de auto stappen. Alhoewel hij dat misschien wel gewoon zal doen. Het lijkt namelijk om een vrij hardleers type te gaan.

Bron: Nieuwsblad.be

Foto: Dienstauto van de Belgische politie, gespot door @emmerson_crana