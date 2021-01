BMW i4 kan driften (en meer over het rijgedrag) - Autoblog.nl

Elektrisch rijden hoeft niet saai te zijn. BMW laat met de i4 zien wat er zoal mogelijk is, waaronder het feit dat je lekker kunt driften.

Net als dat er verschillende auto’s met een verbrandingsmotor zijn, zijn er straks ook verschillende auto’s die toevallig op een accu lopen. Ja, een Kia e-Niro of een Hyundai KONA Electric zijn niet de meest spannende EV’s. Met een Tesla Model 3 of een Porsche Taycan kun je echter prima lol beleven. BMW hoopt ook straks een glimlach op je gezicht te kunnen toveren met de nieuwe i4.

Driften met de BMW i4

De Duitse autofabrikant heeft wat nieuwe camouflage pica’s en info bekendgemaakt over het model. In het verhaal staat het rijgedrag van de elektrische auto centraal. BMW zegt de benchmark van rijplezier binnen het segment met de i4 te willen claimen. Van de 3 Serie en 4 Serie weten we dat dit generatie op generatie puik sturende auto’s zijn. Wat dat betreft durven we het merk wel te geloven dat de i4 leuk gaat sturen. Hoe leuk, is even afwachten.

Want met een accupakket aan boord kun je niet ontkomen aan het feit dat zo’n auto een hoop gewicht met zich mee moet slepen. En een zware auto kan het rijplezier beïnvloeden, met name als je bochten gaat aanvallen. BMW zegt dat de i4 zich momenteel in het laatste stadium van de tests begeeft. De focus ligt nu op het afstellen van de rijdynamiek van de auto.

For the first time, we’ve developed a BMW with sporty DNA for purely electric driving entirely from scratch David Alfredo Ferrufino Camacho, project manager BMW

Het onderstel van de BMW i4 is vanaf de grond ontwikkeld, specifieke voor dit elektrische model. Met een set batterijen komen er hele andere uitdagingen bij kijken om de balans van de auto goed te krijgen in vergelijking met een verbrandingsmotor in het vooronder. Over de 530 pk sterke i4 kunnen de Duitsers nog zoveel oeh’s en ah’s roepen. Uiteindelijk moet je zelf als bestuurder ervaren of BMW zijn belofte nakomt en of de Duitsers inderdaad goed hun huiswerk hebben gedaan, zoals ze ons doen willen geloven. De productie van de i4 start later dit jaar.