Mustang Mach-e krijgt muscle car-look - Autoblog.nl

Getunede Mustangs zijn er in overvloed, maar nu is ook de Mustang Mach-E aan de beurt.

De Mustang Mach-E is waarschijnlijk de meest controversiële naam die Ford op een auto heeft geplakt sinds de Pinto (wat Portugees bleek te zijn voor een klein geschapen mannelijk geslachtsdeel). De Mustang Mach-E heeft de tongen aardig los weten te maken. Niet omdat de naam sterk aan Maggi doet denken, maar om andere redenen.

Hoewel een elektrische SUV weinig met een Mustang van doen heeft (dat is uiteraard waar de schoen wringt), deed Ford wel een poging de auto op een Mustang te laten lijken. Het front en de achterlichten laten duidelijk een familierelatie zien. Ook heeft de auto een coupé-achtige daklijn gekregen, al is dat grotendeels gezichtsbedrog.

Voor degenen die een Mustang Mach-E nog steeds niet sportief genoeg vinden ogen, heeft MotionR een oplossing. Deze Britse toko houdt zich vooral met Ford Transit’s en Ranger’s bezig, maar de Mustang Mach-e vonden ze ook wel in dat rijtje passen.

MotionR heeft een poging gedaan de Mach-E een brute muscle car-look te geven. Ze hebben de elektrische SUV daarom voorzien van bredere wielkasten, een spoiler en zelfs een grille, of iets wat daarop moet lijken. Als klap op de vuurpijl is de auto verlaagd, waardoor de Mustang Mach-E bijna op een sedan begint te lijken.

Het interieur krijgt ook een make-over, met nappa-leder en carbon fiber. Dat krijgen we alleen nog niet te zien, omdat de auto nog niet af is. Dat is ook meteen de reden dat er nog geen prijzen bekend zijn. Dat is alleen geen ramp, want de leveringen van de Mach-E laten toch nog op zich wachten.