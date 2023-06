Belg verzamelt in 3 weken voor €1.040 aan boetes bij 1 flitser

Één boete op de mat krijgen is al zuur, maar bij deze Belg regende het gewoon boetes.

Het lijkt erop dat het bij onze Zuiderburen wel lekker gaat met de inkomsten van flitsers en trajectcontroles. Twee weken geleden schreven we nog over Belgen die stapels boetes krijgen omdat ze niet doorhadden dat er een trajectcontrole was op hun route. Zo was er iemand die in een week tijd zeven keer te hard door de trajectcontrole sjeesde.

Nu is er een Belgische meneer die het nog bonter heeft gemaakt. Deze keer gaat het niet om een trajectcontrole, maar gewoon om een flitspaal. De beste man werd in drie weken tijd maar liefst twintig keer geflitst door dezelfde paal.

De man was zich echter van geen kwaad bewust, want hij dacht dat hij op dat punt 70 mocht rijden. Dat deed hij dan ook. Hij mocht in werkelijkheid echter maar 50 km/u. Zodoende reed hij consequent 20 km/u te hard langs een flitser.

Daar kwam hij pas achter toen de eerste boete op de mat viel. Dit was een boete van €52, die hij zonder morren betaalde, lachend zelfs. Het werd alleen minder leuk toen de boetes bleven komen. Dit resulteerde uiteindelijk in een stapel van 20 twintig boetes. Een snelle rekensom leert dat dit in totaal neerkomt op €1.040.

Dit vindt de man toch wat te gortig. Te meer omdat de snelheid volgens hem niet duidelijk (of helemaal niet) stond aangegeven. Ook vindt hij dat de boetes te laat worden opgestuurd. Daarom gaat de boetes aanvechten. We hopen dat hij op een beetje begrip kan rekenen van de rechter, want €1.040 boete is in dit geval toch niet helemaal proportioneel.

Bron: Nieuwsblad

Foto: Een Range Rover van een andere Belg, gespot door @kapiteiniglo