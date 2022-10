Nederlanders hebben geen zin om Belgische boetes te betalen

Nederlanders lijken te denken; door de plee met die Belgische boetes…

De EU heeft voor flink wat voordelen gezorgd. Zo hoef je bijvoorbeeld voor een buitenlandse reis niet meer met een stapeltje geeltjes naar de Postbank om ze te wisselen voor pesetas. Ook kun je gewoon voor hetzelfde tarief bellen in het buitenland en hoef je je paspoort niet meer te laten zien aan de grens.

Maar nadelen zijn er ook. Over de onzinnige wetten als het maximale wattage voor stofzuigers gaan we het maar niet hebben, maar wel over de buitenlandse boetes die veel makkelijker te innen zijn. Da’s toch best vervelend als je na een vakantie thuiskomt en er liggen 13 buitenlandse boetes op de mat.

Maar aan de andere kant, Nederlanders betalen die toch niet, blijkt nu.

Nederlanders betalen Belgische boetes niet

Het AD heeft uitgezocht hoeveel procent van de buitenlanders hun boetes niet betalen die ze hebben gekregen in België. En dat aantal is vrij hoog; in de eerste helft van dit jaar werden 540.000 Belgische boetes naar het buitenland gestuurd en bijna de helft werd niet betaald.

En als je dan verder kijkt naar de nationaliteit van de wanbetalers, dan zie je dat wij Nederlanders qua percentage wel het snelst betalen, maar in absolute getallen het slechtst. 66% betaalt namelijk gewoon, maar 34 procent doet dat niet. Da’s 1 op de 3.

Een snel rekensommetje leert dat er dus alleen dit jaar al ruim 70.000 Belgische boetes niet zijn betaald door Nederlanders. Wat vreemd is, want door die eerder aangehaalde EU kunnen die boetes ook gewoon in Nederland worden geïnd. Maar dat maakt blijkbaar geen indruk op ons ‘Ollanders…

Belgen vrezen de Britten

Tenslote is er 1 groep weggebruikers die sinds kort niks meer te vrezen hebben van Europese boetes. De Britten. Dankzij de Brexit kunnen zij zo hard als ze willen door de kuilen over de Belgische wegen scheuren. Die boete komt toch nooit aan. Moeten ze alleen niet staande worden gehouden.

Voor alle andere geldt; if you can’t stand the heat, stay out of the kitchen. Oftewel, als je zo stoer bent om te hard te rijden, moet je ook gewoon je boete betalen.

Wees gewoon een vent!