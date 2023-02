Boetes wanbetalers worden ingehouden van salaris

Als de boetes van de wanbetalers worden ingehouden op het loon, zullen mensen eerder betalen is de gedachte.

Een keer niet je boete betalen is niet handig. Dat weet iedereen. Als het gaat om het CJIB, zijn ze er altijd als de kippen bij om geld te innen. Eerst krijg je een boete en op die eerste brief geven ze al meteen aan wat de consequenties zijn als je te laat betaalt. Ergo: je maakt zo snel mogelijk het bedrag over om er maar van af te zijn. Althans, dat dacht ondergetekende.

Maar wat blijkt, er is dus een kleine groep mensen die boetes meer zien als een soort groet van de overheid en het daarbij laten. Die heb je in Nederland, maar blijkbaar ook in België. Daar zijn ze iets assertiever geworden als het gaat om het innen van boetes bij wanbetalers. Want iedereen moet simpelweg zijn boetes betalen.

537.009 onbetaalde boetes

In België bleven er vorig jaar 537.009 boetes onbetaald (Belgen zijn zo lekker precies!). Sinds 2020 hebben ze ook in België een wet dat de boetes in rap tempo duurder worden (twee keer zo prijzig zelfs), maar dat zet alsnog niet heel veel zoden aan de dijk. Tja, als je niet betaalt is alles gratis. Maar ze hebben er wat slims op gevonden: de boetes van wanbetalers worden namelijk ingehouden van het salaris.

Dat doen ze niet via de fiscus, maar via de deurwaarder. Er kan dan loonbeslag worden gelegd waardoor de boetegelden alsnog bij moedertje staat terecht komen. Mocht ook dit niet lukken, of niet afdoende zijn, kan zelfs de auto in beslag genomen worden door FOD Financiën.

Boetes wanbetalers inhouden op salaris: wanneer en hoe?

Je krijgt eerst een ‘onmiddelijke inning’, dat is de eerste boete. Je hebt tien dagen om die te betalen. Doe je dat niet, krijg je na 10 dagen een ‘Aanmaning onmiddelijke inning’. Dan heb je wederom 10 dagen om te betalen. Doe je dat ook niet, dan komt er een ‘Minnelijke schikking’. Die is al ietsje hoger. Laat je al die brieven voor wat ze zijn, dan krijg je een ‘Bevel tot betalen’. Deze is 35% hoger dan de oorspronkelijke boete. Hiervoor heb je maar liefst 20 dagen. Is ook die termijn verstreken, gaat de zaak naar de FOD en gaan ze beslag leggen op je loon en/of auto.

Hoe zit het dan als Nederlander die in België te hard rijdt en een boete krijgt? Nou, die zal gewoon op de mat vallen, want in Europa werken we samen. De verhogingen zijn hetzelfde. Alleen kan de Belgische overheid uiteraard geen beslag leggen op het Nederlandse salaris.

In Nederland komt het ook voor, in onderstaand filmpje zie je een Wegmisbruiker met 1.800 euro aan openstaande boetes. Dat is bijna knap:

Via: AD Auto.

Fotocredits: Lambo met bijzondere platen door @gemaskerdemuchacho: via Autoblog Spots.