Beloning voor juiste snelheid beter dan boetes?

Een beloning voorde juiste snelheid klinkt wel sympathieker dan een keiharde boete voor te hard rijden, nietwaar?

Het is niet cool of stoer om erover te praten, maar toch doet ondergetekende het: zich aan de snelheid houden. De snelheden in Nederland zijn intens laag. Zeker ten opzichte van de uitmuntende asfaltkwaliteit en de auto’s die er rijden. Maar op een gegeven moment is het niet leuk om constant flitsers in de gaten te moeten houden.

Toegegeven, de twee dikke zescilinder stationwagons zijn vervangen door kleinere viercilinder hatchbacks. Maar het werkt wel: in Nederland als een oud lijk rijden en dan maar lekker plaatjes luisteren. Gelukkig doen mijn vriendin en ik de boodschappen in Oberhausen. Dan hoef je je namelijk geen zorgen te maken om een prent.

Beloning voor juiste snelheid rijden

Want al die boetes is gewoon zonde geld. Ook omdat ze onevenredig hoog zijn (en alleen maar hoger worden). Als je 133 rijdt op de A12 ben je dus zwaar in overtreding, terwijl je gevoelsmatig slechts ietsje sneller gaat dan de andere auto’s. Maar in plaats van zwaar te beboeten, kan de overheid ons niet beter belonen voor goed gedrag? Net als met kinderen opvoeden is enkel straffen geven niet voldoende. Je moet een zaadje planten en water geven om te zorgen dat het een mooie struik wordt. Ofzo.

Maar wat blijkt, men zit er over na te denken! En met ‘men’ bedoelen we de gemeenteraad van Alphen aan de Rijn. Ze hebben het voorstel om een zogenaamde snelheidsmeterspaarpot te introduceren. Ja, ze doen daar keihard aan ‘omdenken’. Als je een bepaald punt passeert en niet te hard rijdt, kun je een bedrag gaan sparen.

Ideetje van CDA

Het idee komt opvallend genoeg van de partij waarvan iedereen verrast is dat deze nog steeds bestaat: het CDA. Relus Breeuwsma is de wethouder in het college en heeft dus het glorieuze idee voor een snelheidsmeterspaarpot. Mooi woord voor galgje.

Uiteraard is het niet zo dat jij een bak geld krijgt als je je een keer aan de snelheid haalt. Nee, er wordt een tonnetje in de pot gedaan. De punten kunnen gespaard worden elke keer als men langs een bepaald punt de juiste snelheid rijdt.

Zijn er voldoende punten verzameld, dan gaat de gemeente aan de slag met het bouwen van extra bankjes of een speeltoestel. Hopelijk wel met rubberen tegels. Men wil dit vijf keer per jaar doen met een ton als maximum. Dus telkens kan men 20 mille besteden.

Via: AD Auto

Meer lezen? Deze trajectcontroles leveren de meeste boetes op!