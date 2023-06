Een sms’je als je te hard hebt gereden: puik plan?

Een soort Flitsmeister, maar dan als het kwaad al geschied is.

Een verkeersboete is altijd lullig. Het is helemáál lullig als je opeens een hele stapel boetes krijgt, omdat je bijvoorbeeld niet doorhad dat er op je dagelijkse route een trajectcontrole is verschenen. Zo was er vorige week een Belg, die in een week zeven keer gepakt was op een trajectcontrole (nee, dat is geen mop).

Of het aan de Belgen ligt weten we niet, maar het komt daar heel vaak voor dat nietsvermoedende automobilisten opeens een stapel boetes krijgen. Dat schrijft De Standaard. Één gezin maakte het wel heel bont: die sjeesden drie weken lang meerdere keren per dag te hard langs een trajectcontrole.

Het verradelijke is dat sommige trajectcontroles eerst een tijdje niet actief zijn en dan opeens aangezet worden. Als je consequent te hard rijdt merk je dit pas als je de eerste boete op de mat krijgt. In tussentijd heb je dan potentieel een heleboel boetes verzameld.

Er is dus een probleem, maar voor ieder probleem is een oplossing. Veiligheidsinstuut Vias heeft wat bedacht: zij stellen voor om de gesnapte hardrijders via een sms’je te verwittigen, zoals dat zo mooi heet in Vlaanderen.

Dat klinkt als een puik plan, maar de Belgische Justitie is niet enthousiast. Zij communiceren namelijk niet via sms, omdat dat onbetrouwbaar zou zijn. Wel willen ze “op termijn” de boetes sneller verwerken. Momenteel duurt dat meestal twee á drie weken.

De woordvoerder van de Justitie heeft nog wel een tip. Belgen krijgen de boete ook digitaal via de inbox van de overheid, en die komt een paar dagen eerder. Maar dat kan dus alsnog na twee weken pas zijn.

Wat je natuurlijk ook kunt doen is een app downloaden die van te voren flitsers en trajectcontroles aangeeft. Eentje die begint met een F en eindigt op ‘litsmeister’. Dan wordt je al vóórdat je de fout in gaat verwittigd.

Foto: @byjacquelinephotography

Via: De Standaard