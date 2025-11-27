Belg tikt indrukwekkende mijlpaal aan met zijn W12 Bentley

Niks diesel, deze man vreet kilometers met een W12 benzinemotor.

Stel: je maakt heel veel kilometers en geld speelt geen rol. Dan is een Bentley Continental GT misschien wel de beste daily driver die je kunt kiezen. Je hebt alle luxe en comfort die je maar kunt wensen, meer dan genoeg vermogen en het stuurt ook nog leuk. Wat wil een mens nog meer?

Een klant van Bentley Maastricht dacht er ook zo over. Hij is een echte kilometervreter en heeft met zijn Continental GT een indrukwekkende mijlpaal neergezet. De beste man heeft 300.000 kilometer op de klok gezet. Hij kocht de auto in 2019, dus dat komt neer op circa 50.000 kilometer per jaar.

Niet geheel verrassend heeft de klant (een Belg) een goede band met de dealer. Hij besloot daarom langs te gaan met 299.999 kilometer op de teller, zodat het magische moment vastgelegd kon worden.

De W12 heeft inmiddels het veld moeten ruimen, maar deze auto uit 2019 heeft nog gewoon de twaalfcilinder. Deze levert 635 pk en 900 Nm. Niet verkeerd voor een daily driver, dachten we zo. Indien gewenst kun je met deze auto 333 km/u rijden.

Het is ook nog eens een special edition: de Number 9 Edition, gelimiteerd op 100 stuks. Deze is te herkennen aan – inderdaad – het nummer 9 in de grille. Dit is een verwijzing naar de Bentley Blower die in 1930 deelnam aan de 24 Uur van Le Mans. Deze special edition was verkrijgbaar in zwart en groen. De eigenaar koos voor groen, de enige juiste keuze.

De fanatieke Bentley-rijder is na 300.000 kilometer nog niet uitgekeken op zijn Continental en blijft vrolijk doorrijden. Op naar de 400.000 kilometer!

Foto’s: Bentley Maastricht