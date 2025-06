Bentley Continental GT op Marktplaats is specialer dan je denkt!

Kostte ooit ruim € 330.000, nu veel minder.

In den tijd was dit het summum van de Conti GT. Wie een GT Speed had, reed er als een pauper bij dankzij deze Bentley Continental GT Supersports uit 2009. Want waar de GT Speed alleen benzine lust, kon je de Supersports ook tanken op de revolutionaire E85-biobrandstof. Dat zou wel ooit eens een groot ding kunnen worden, die biopeut. Oh, en ook niet onbelangrijk: de Supersports is 110 kilo lichter dan de GT Speed.

De naam Supersports verwijst naar de eerste auto van het merk die in 1925 de 100 mijl per uur wist aan te tikken. Zijn verre opvolger gaat zelfs over het dubbele aantal miles per hour heen. De topsnelheid is maar liefst 329 km/u (204 mph). Daar kan de huidige Flying Spur alleen maar van dromen.

Machtige twaalfcilinder

De oerkracht die nodig is voor de topsnelheid komt voort uit een 6.0 W12-biturbo dat 634 pk en 800 Nm produceert. Haal je er het maximale uit, dan zit je na 3,9 seconden al aan de 100 km/u. Zo maken ze ze tegenwoordig niet meer. Door naar de cabine. Vandaag is rood de kleur van het interieur. Achterin is de achterbank verwijderd, wat voor een groot deel van de gewichtsbesparing heeft gezorgd.

De Supersports kreeg nog een stel aanpassingen mee. Denk aan grotere luchtinlaten in de bumper en motorkap voor de krachtbron, 50 millimeter meer spoorbreedte aan de achterkant en meer vermogen naar achteren (40:60-verdeling). Tevens is het chroom verdonkerd en kregen alle roestvrijstalen onderdelen een speciaal beschermingslaagje.

De Continental GT Supersports op Marktplaats

De speciale Bentley die je nu kunt kopen op Marktplaats is in 2010 gebouwd. Hij heeft in 15 jaar tijd 69.054 kilometer gelopen. Vorig jaar is de Conti naar Nederland gehaald. Toen ie nieuw was, kocht iemand hem voor € 331.406. De bpm-kosten waren een gezonde € 99.750.

Zelfs dat bpm-bedrag is de Bentley tegenwoordig niet meer waard, denkt de verkoper. De Supersports staat op Marktplaats te koop voor € 84.950,-. Of liever voor een cabrio-Supersports?