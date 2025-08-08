Bentley bouwt toch nog een paar modellen met W12

Er worden toch nog een paar exemplaren van een Bentley met W12 gebouwd, al moet je wel diep in de buidel tasten.

Als je heilig gelooft in de filosofie dat meer beter is, zijn het barre tijden voor vrijwel alle luxemerken. Gigantische motoren die vroeger de norm waren, worden nu in de ban gedaan. Zo heeft ook Bentley besloten dat de motor die hun paradepaardje was in de VAG-periode ten einde komt. Dan hebben we het natuurlijk over de 6.0 liter grote W12. Aanvankelijk ontwikkeld voor de Bentley Flying Spur, maar ook voor de Audi A8 en Volkswagen Phaeton. Die laatste twee namen er veel eerder al afscheid van, waardoor het echt een Bentley-blok werd. Nu vind het merk uit Crewe het welletjes en is de nieuwe topmotor voor de Flying Spur en Continental een plug-in hybride V8. Wel met een enorme bak vermogen, maar dan nog.

Toch nog een W12

Omdat alle auto’s met een W12 bij Bentley uit de prijslijsten zijn gehaald, zou je verwachten dat er niks meer gebouwd wordt met twaalf cilinders. Dat blijkt iets anders te werken: er wordt nog een handjevol auto’s met W12 gebouwd. En dat heeft een reden: Bentley gaat er nog 15 bouwen, van de in totaal 16 exemplaren van de Mulliner Batur Convertible. En die zestiende, of eigenlijk de eerste: die is net gebouwd.

Mulliner Batur Convertible

Uiteraard heeft deze eerste klantenauto van de Batur Convertible lang met Bentley om de tafel gezeten om een spec te bedenken. Er is gekozen voor de exterieurkleur Opalite met oranje accenten in de velgen, grille en het interieur. Ook gaat er een zwarte streep over het dak, met weer diezelfde oranje accenten.

Tweekleurig

In het interieur is een bijzondere keuze gemaakt: de eigenaar houdt waarschijnlijk erg van Duo Penotti. De passagiersstoel en het gedeelte achter de stoelen is wit, terwijl de bestuurdersstoel en de afwerking bovenop het dashboard zwart zijn. Dat geeft de Bentley Batur Convertible een zogenaamd ‘One Plus One’-interieur, waar duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de beide stoelen. Dat stoort mij nou echt nooit, twee identieke stoelen in een auto. Maar ja, ik koop dan ook geen Bentleys van twee miljoen euro.

Een breed assortiment personalisatie, je verwacht niet anders. Wie even heeft gemist wat de Bentley Batur Convertible nou ook alweer was: na de Bacalar en Batur coupé is dit de derde zeer exclusieve Bentley voor zeer rijke klanten. Er komen van elk model maar een paar exemplaren (zoals in dit geval dus 16 stuks), die extreem duur zijn. Uiteraard wil je dan all-in gaan op personalisatie.

En we hadden het al over die W12, die is in de Batur Convertible 750 pk en 1.000 Nm sterk. Echt afsluiten met een klapper, want dat is het krachtigst wat het blok ooit is geweest. Zoals gezegd worden er nog 15 andere Baturs gebouwd en dan zijn echt alle Bentleys met een W12 gebouwd.