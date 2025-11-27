Autoblog.nl

BREEK: brandstof wordt tóch duurder per 1 januari

De overheid wijzigt de plannen.

Weet je nog dat de overheid de accijnskorting door zou trekken naar 2026? Nou, dat plan gaat dus niet door. Althans, deels niet. Door een koerswijziging van de overheid wordt de brandstof tóch duurder vanaf 1 januari. Potverdorie.

Wat is er gebeurd? Pieter Grinwis van de ChristenUnie heeft een motie ingediend om een deel van het geld wat voor de accijnskorting bedoeld was in het OV te steken. Het voorstel is door een meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen. Een krappe meerderheid, maar toch.

Met de accijnskorting voor 2026 is een bedrag van 1,7 miljard gemoeid. Het plan is nu om 448 miljoen van dat geld in het openbaar vervoer te steken. Toevallig is dit het bedrag wat de komende twee jaar bezuinigd zou worden op het OV. Dat wordt op deze manier dus teruggedraaid.

Wat betekent dit voor de brandstofprijzen? De benzine wordt per 1 januari met 5,6 cent duurder, de diesel met 3,6 cent en lpg – voor de enkeling die dat nog gebruikt – met 1,3 cent. Volgens Pieter Grinwis is dit allemaal niet zo erg, want: “je gaat er niet dood van.”

Twee weken geleden bereikte de benzineprijs het hoogste punt in 16 maanden, met een gemiddelde landelijke adviesprijs van €2,195. Gelukkig is de prijs inmiddels alweer iets gezakt, naar €2,188. De olieprijs is momenteel aan het zakken, dus we mogen hopen op lagere prijzen. Het kan dus zijn dat de benzine op 1 januari alsnog goedkoper is dan twee weken geleden.

Nog een positief puntje: als er 448 miljoen naar het openbaar vervoer gaat, pakken minder mensen de auto en is het dus minder druk op de weg. Zo is het dan ook weer…

Reacties

    • Stefje zegt

      De Nederlandse economie nóg verder kapotmaken. Inderdaad. Het wordt nu nóg interessanter voor nóg meer mensen om over de grens te tanken en dan ook maar meteen je boodschappen daar te doen.

      Top beleid weer.

  4. M240i zegt

    Het is in de ons omringende landen flink goedkoper. Waarom moet brandstof zo duur zijn in Nederland? En net doen alsof ons een gunst wordt gedaan, terwijl we al flink meer lappen per liter dan zowat iedereen in Europa en daarbuiten.

  5. petroldrinker zegt

    Krankzinnig! absoluut krankzinnig en je eigen mensen nog meer uitpersen voor iets wat noodzakelijk is. En er is nog steeds geen goed ov verkeer in ons dorp midden in de randstad…. de eerste verschijnselen van de keuze die nl gemaakt heeft, snap niet dat mensen zo links hebben gestemd.

    Wat mij betreft mag die grinwis alle tank bonnetjes van prive autorijdend nederland uit eigen zak betalen gezien die zelf zegt “je gaat er niet dood aan” dood niet nee, maar transport armoede neemt wel toe zo met mensen die thuis blijven om brandstof kosten etc…

  6. garp zegt

    YESSSSS! Alleen beetje weinig helaas. De drempel voor de auto pakken moet omhoog. Ik stel voor een euro per liter erbij. En de opbrengst rechtstreeks en één op één naar OV sponsoring. De wegen moeten gewoonweg rustiger worden gemaakt.

    (Misschien leert mijn installateur dan eindelijk dat het slimmer is om in één keer zaken goed in te stellen en regelen. Zodat hij niet 5 keer zijn busjes hoeft te laten voorrijden om het probleem ‘op te lossen’. De sukkels.)

  8. gregorius zegt

    Eerst heb je dus al een gigantiscche hoeveelheid accijns op benzine en dan ook nog BTW.
    Dan verhogen ze die.
    En dan verlagen ze het. En noemen ze dat accijnskorting. En dan heb je nog volksVERTEGENWOORDIGERS die het accijnskorting noemen. Houdt toch op man.

    Natuurlijk moet het geld ergens vandaan komen.
    En natuurlijk Jan en allemaal dit niet bepalen, want dan zou echt alles kapot gaan.
    Maar soms vraag ik me oprecht af of de mensen uit de 2e kamer (en hun medewerkers het zelf wel snappen).

    Het is een gegeven dat we te veel uitgeven en te weinig besparen.
    Maar de oplossingen liggen meer en meer om te besparen op, en sorry dat ik het zo zeg, luie mensen een hoop subsidie geven en echt gigantisch veel overheidsbanen te hebben waar men dat echt met minder kan doen.
    Een andere oplossing ligt ook in ervoor zorgen dat er minder buiten-EU bedrijven zijn die dingen in NL opkopen (producten, productie, vastgoed, services), concurrentie blokkeren, het product uitbuiten en vervolgens de winst UIT Nederland te halen.

  10. erwh zegt

    Als ze het 100% steken in het verbeteren en uitbreiden van hoogwaardig OV (=op rails, dus niet op de weg!) dan mag het van mij zelfs nog een stuk verder omhoog. Maar vergeet de vrachtwagens niet, die worden nu zo plat gesponsord dat alternatieven die geen weg nodig hebben nauwelijks een kans maken.
    Investeren in hoogwaardig OV is de meest kostenefficiënte manier om filedruk te verminderen, maar we blijven maar dom verder uitbreiden en miljarden wegsmijten.

    • HGB2022 zegt

      Ja big whoop hier big whoop daar. Voor je het weet betalen we allemaal weer honderden euro’s meer per jaar aan diverse zaken terwijl onze overheid de enige instantie is die niet weet hoe je op je eigen uitgaven kunt besparen. Nee jan de burger mag bloeden voor alles waar politiek Den Haag niet toe in staat is. En uiteindelijk gaan we weer zitten zeiken om meer loon. Het jaarlijkse spelletje waarmee deze vicieuze cirkel weer rond is. Kortom schandalig onze NL prijzen voor brandstof. 1 van de zwaarst belaste producten in NL.

    • lekkerlinksrijden zegt

      Ook dan wordt het niet rustiger op de weg, het wakkert de inflatie alleen maar verder aan wat in NL al erg hoog is t.o.v. de rest van Europa en dat kost je je concurrentie positie. Daarbij gaat het voor nog meer mensen lonen om in België of Duitsland te tanken en dan ook maar gelijk andere dingen te kopen, dus loop je nog meer geld kwijt als overheid. Kijk naar wat er is gebeurd met de accijns op tabak, hele busreizen naar Luxemburg omdat het zoveel goedkoper is daar, plus de criminelen hebben er een markt bij

