BREEK: brandstof wordt tóch duurder per 1 januari

De overheid wijzigt de plannen.

Weet je nog dat de overheid de accijnskorting door zou trekken naar 2026? Nou, dat plan gaat dus niet door. Althans, deels niet. Door een koerswijziging van de overheid wordt de brandstof tóch duurder vanaf 1 januari. Potverdorie.

Wat is er gebeurd? Pieter Grinwis van de ChristenUnie heeft een motie ingediend om een deel van het geld wat voor de accijnskorting bedoeld was in het OV te steken. Het voorstel is door een meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen. Een krappe meerderheid, maar toch.

Met de accijnskorting voor 2026 is een bedrag van 1,7 miljard gemoeid. Het plan is nu om 448 miljoen van dat geld in het openbaar vervoer te steken. Toevallig is dit het bedrag wat de komende twee jaar bezuinigd zou worden op het OV. Dat wordt op deze manier dus teruggedraaid.

Wat betekent dit voor de brandstofprijzen? De benzine wordt per 1 januari met 5,6 cent duurder, de diesel met 3,6 cent en lpg – voor de enkeling die dat nog gebruikt – met 1,3 cent. Volgens Pieter Grinwis is dit allemaal niet zo erg, want: “je gaat er niet dood van.”

Twee weken geleden bereikte de benzineprijs het hoogste punt in 16 maanden, met een gemiddelde landelijke adviesprijs van €2,195. Gelukkig is de prijs inmiddels alweer iets gezakt, naar €2,188. De olieprijs is momenteel aan het zakken, dus we mogen hopen op lagere prijzen. Het kan dus zijn dat de benzine op 1 januari alsnog goedkoper is dan twee weken geleden.

Nog een positief puntje: als er 448 miljoen naar het openbaar vervoer gaat, pakken minder mensen de auto en is het dus minder druk op de weg. Zo is het dan ook weer…