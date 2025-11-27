BREEK: brandstof wordt tóch duurder per 1 januari

De overheid wijzigt de plannen.
Weet je nog dat de overheid de accijnskorting door zou trekken naar 2026? Nou, dat plan gaat dus niet door. Althans, deels niet. Door een koerswijziging van de overheid wordt de brandstof tóch duurder vanaf 1 januari. Potverdorie.
Wat is er gebeurd? Pieter Grinwis van de ChristenUnie heeft een motie ingediend om een deel van het geld wat voor de accijnskorting bedoeld was in het OV te steken. Het voorstel is door een meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen. Een krappe meerderheid, maar toch.
Met de accijnskorting voor 2026 is een bedrag van 1,7 miljard gemoeid. Het plan is nu om 448 miljoen van dat geld in het openbaar vervoer te steken. Toevallig is dit het bedrag wat de komende twee jaar bezuinigd zou worden op het OV. Dat wordt op deze manier dus teruggedraaid.
Wat betekent dit voor de brandstofprijzen? De benzine wordt per 1 januari met 5,6 cent duurder, de diesel met 3,6 cent en lpg – voor de enkeling die dat nog gebruikt – met 1,3 cent. Volgens Pieter Grinwis is dit allemaal niet zo erg, want: “je gaat er niet dood van.”
Twee weken geleden bereikte de benzineprijs het hoogste punt in 16 maanden, met een gemiddelde landelijke adviesprijs van €2,195. Gelukkig is de prijs inmiddels alweer iets gezakt, naar €2,188. De olieprijs is momenteel aan het zakken, dus we mogen hopen op lagere prijzen. Het kan dus zijn dat de benzine op 1 januari alsnog goedkoper is dan twee weken geleden.
Nog een positief puntje: als er 448 miljoen naar het openbaar vervoer gaat, pakken minder mensen de auto en is het dus minder druk op de weg. Zo is het dan ook weer…
Reacties
str8six zegt
Het kan wél!
Stefje zegt
De Nederlandse economie nóg verder kapotmaken. Inderdaad. Het wordt nu nóg interessanter voor nóg meer mensen om over de grens te tanken en dan ook maar meteen je boodschappen daar te doen.
Top beleid weer.
AudiRS zegt
Echt idioot. Want brandstof is al zo duur in NL. En niet dat er nu ineeens wel een bus door mijn dorp rijdt. Bizar.
jaso013 zegt
Mooi! Straks dus nóg rendabeler voor mij (10km van de grens) en vele anderen uit de grensstreek om lekker naar BE te rijden.
martinus.tussengas zegt
Ja fijn hè?!
Loek zegt
@jaso013: ik schrok laatst behoorlijk van wat hier aan de pomp betaald wordt.
Ik tank namelijk al een half jaar niet meer hier, rondje Duitsland voor benzine en boodschappen kan makkelijk uit. Je betaalt in Duitsland minder voor Super Plus dan hier voor E10.
M240i zegt
Het is in de ons omringende landen flink goedkoper. Waarom moet brandstof zo duur zijn in Nederland? En net doen alsof ons een gunst wordt gedaan, terwijl we al flink meer lappen per liter dan zowat iedereen in Europa en daarbuiten.
petroldrinker zegt
Krankzinnig! absoluut krankzinnig en je eigen mensen nog meer uitpersen voor iets wat noodzakelijk is. En er is nog steeds geen goed ov verkeer in ons dorp midden in de randstad…. de eerste verschijnselen van de keuze die nl gemaakt heeft, snap niet dat mensen zo links hebben gestemd.
Wat mij betreft mag die grinwis alle tank bonnetjes van prive autorijdend nederland uit eigen zak betalen gezien die zelf zegt “je gaat er niet dood aan” dood niet nee, maar transport armoede neemt wel toe zo met mensen die thuis blijven om brandstof kosten etc…
audirs3 zegt
@petroldrinker Doe niet zo verwend, je krijgt nog steeds korting hè, alleen iets minder. En er gaat meer geld naar het OV, dus als je je auto niet meer kan betalen ga je toch lekker met de bus?
petroldrinker zegt
Verwend??? we hebben by far de hoogste brandstof prijs van eu en jij vind dat verwend??
Kan mn autos prima betalen dat is de issue niet, maar genoeg mensen niet… Er is geen enkele reden voor deze hoge prijzen behalve het graaien van de roverheid
garp zegt
YESSSSS! Alleen beetje weinig helaas. De drempel voor de auto pakken moet omhoog. Ik stel voor een euro per liter erbij. En de opbrengst rechtstreeks en één op één naar OV sponsoring. De wegen moeten gewoonweg rustiger worden gemaakt.
(Misschien leert mijn installateur dan eindelijk dat het slimmer is om in één keer zaken goed in te stellen en regelen. Zodat hij niet 5 keer zijn busjes hoeft te laten voorrijden om het probleem ‘op te lossen’. De sukkels.)
melkkoe zegt
je snapt hopelijk wel dat die installateur gewoon meer gaat vragen voor zijn diensten. Alles wordt duurder wanneer de brandstofprijzen stijgen, ook de stroom in de winter
RiKe zegt
De overheid is wel echt koning in het motiveren van mensen om hun geld in andere landen uit te geven. Zijn ze nou echt zo gigantisch dom? Ik vrees van wel…
gregorius zegt
Eerst heb je dus al een gigantiscche hoeveelheid accijns op benzine en dan ook nog BTW.
Dan verhogen ze die.
En dan verlagen ze het. En noemen ze dat accijnskorting. En dan heb je nog volksVERTEGENWOORDIGERS die het accijnskorting noemen. Houdt toch op man.
Natuurlijk moet het geld ergens vandaan komen.
En natuurlijk Jan en allemaal dit niet bepalen, want dan zou echt alles kapot gaan.
Maar soms vraag ik me oprecht af of de mensen uit de 2e kamer (en hun medewerkers het zelf wel snappen).
Het is een gegeven dat we te veel uitgeven en te weinig besparen.
Maar de oplossingen liggen meer en meer om te besparen op, en sorry dat ik het zo zeg, luie mensen een hoop subsidie geven en echt gigantisch veel overheidsbanen te hebben waar men dat echt met minder kan doen.
Een andere oplossing ligt ook in ervoor zorgen dat er minder buiten-EU bedrijven zijn die dingen in NL opkopen (producten, productie, vastgoed, services), concurrentie blokkeren, het product uitbuiten en vervolgens de winst UIT Nederland te halen.
audirs3 zegt
Goed nieuws dat ze de bezuinigingen op het OV hiermee kunnen terugdraaien.
erwh zegt
Als ze het 100% steken in het verbeteren en uitbreiden van hoogwaardig OV (=op rails, dus niet op de weg!) dan mag het van mij zelfs nog een stuk verder omhoog. Maar vergeet de vrachtwagens niet, die worden nu zo plat gesponsord dat alternatieven die geen weg nodig hebben nauwelijks een kans maken.
Investeren in hoogwaardig OV is de meest kostenefficiënte manier om filedruk te verminderen, maar we blijven maar dom verder uitbreiden en miljarden wegsmijten.
vaakbenjetebang zegt
Wat een krokodillentranen. Ja, het is duur, en het wordt nog duurder ook. Maar waar hèbben we het over? Een cent of 6 per liter. Al rijd je 1 op 5 en 20.000km per jaar, dan heb je het over 2 tientjes per maand. Big whoop.
HGB2022 zegt
Ja big whoop hier big whoop daar. Voor je het weet betalen we allemaal weer honderden euro’s meer per jaar aan diverse zaken terwijl onze overheid de enige instantie is die niet weet hoe je op je eigen uitgaven kunt besparen. Nee jan de burger mag bloeden voor alles waar politiek Den Haag niet toe in staat is. En uiteindelijk gaan we weer zitten zeiken om meer loon. Het jaarlijkse spelletje waarmee deze vicieuze cirkel weer rond is. Kortom schandalig onze NL prijzen voor brandstof. 1 van de zwaarst belaste producten in NL.
paulvtec zegt
6 cent maar? Mag wat mij betreft wel 50 cent meer, misschien wordt het dan wat rustiger op de weg.
lekkerlinksrijden zegt
Ook dan wordt het niet rustiger op de weg, het wakkert de inflatie alleen maar verder aan wat in NL al erg hoog is t.o.v. de rest van Europa en dat kost je je concurrentie positie. Daarbij gaat het voor nog meer mensen lonen om in België of Duitsland te tanken en dan ook maar gelijk andere dingen te kopen, dus loop je nog meer geld kwijt als overheid. Kijk naar wat er is gebeurd met de accijns op tabak, hele busreizen naar Luxemburg omdat het zoveel goedkoper is daar, plus de criminelen hebben er een markt bij
ponnie zegt
Als het rustig wordt op de weg kan je in elk geval zien dat het land definitief om zeep is.
thjvanvlerken zegt
Tja, dan ook nog de kilometer heffing op wegtransport voor alles niet ev. Hoop dat het goed uitpakt voor nl, tijd gaat het leren. Denk overigens dat het niet goed uitpakt omdat B.v. nl alles rond moet rekenen.