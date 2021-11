Belg (?) wordt geflitst met 306 km/u, krijgt geen boete

Geloof het of niet, maar je kunt zo hard rijden dat je geen boete krijgt.

We hebben het hier op Autoblog al ontelbare keren over de topsnelheid van een auto gehad. Dit is natuurlijk een leuke wetenswaardigheid, maar vanaf een bepaald punt maakt het in de praktijk bar weinig meer uit. In het gunstigste geval kun je het met klamme handjes een keer op de Autobahn uitproberen. Je hoeft een auto echt niet te laten staan omdat de topsnelheid 290 km/u is in plaats van 300 km/u.

Overigens hoef je niet per se naar de Autobahn. Als je in Nederland of België woonachtig bent kun je de topsnelheid ook gewoon uitproberen. Daar kleven alleen wat risico’s aan. Iemand in België had daar een broertje dood aan en reed 306 km/u op de E313 nabij Luik. Op klaarlichte dag.

Dit gebeurde vorig jaar in oktober al, maar nu is duidelijk wat voor straf de boosdoener krijgt: geen straf. Waarom niet? Er zit opmerkelijk genoeg een maximumsnelheid aan het gebruikte type snelheidscamera. De camera is niet goedgekeurd voor snelheden boven de 300 km/u. Deze snelheden kunnen wel gemeten worden, maar dat is juridisch dus niet geldig. Het gevolg: de snelheidsduivel komt er ongestraft mee weg.

We zijn heel benieuwd in welke auto hij reed, maar daar zullen we waarschijnlijk nooit achter komen. De snelheidscamera heeft namelijk geen foto genomen. Nog even los van het juridische verhaal kan de politie dus sowieso geen babbeltje met hem gaan maken. Of haar. En wie zegt trouwens dat het een Belg is? Misschien was het wel een passerende UFO. We zullen het nooit weten.

Foto: Een Corvette, ter illustratie, gespot door @Maurice16

PS: deze Corvette was het in ieder geval niet, want die haalt de 306 km/u niet. Maar we vonden het gewoon een leuke foto.