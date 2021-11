Het verhaal van de beste politieauto die er nooit kwam

Een goed idee is één, dat het dan ook werkt is twee. Bij de Carbon Motors E7 was dat laatste het probleem en zo werd de beste politieauto ooit dood geboren.

Een nieuw idee begint bijna altijd bij het inspelen op een behoefte. Dat klinkt logisch, maar het is wel de basis voor iets dat werkt. Ook moet de uitvoering goed zijn en moet je realistisch blijven. In theorie had Carbon Motors Corporation alle ingrediënten voor een goed idee. Toch bleef hun eerste project, de E7 politieauto, voor altijd in het pre-productiestadium. Een geweldig idee dat toch flopte. Waarom?

Beste politieauto

Daarvoor moeten we afreizen naar Noord-Amerika en beginnen bij een politieauto die wél werkte. Vele politiebureaus in de VS gebruikten steevast de Ford Crown Victoria. Een grote sedan met dito motor die robuust én betrouwbaar is. De laatste generatie wilde maar niet dood en de auto bleef maar besteld worden door het hele land, al was dat niet nodig als je ziet wat voor kilometerstanden deze auto’s prima aankonden.

Is het dan allemaal rozengeur en maneschijn in een Crown Vic? Nee. Ook al zijn de motoren lekker sterk en betrouwbaar, het is wel een erg oubollig geheel. Lekker functioneel en ‘wat er niet op zit kan ook niet kapot’, maar soms wil je wat nieuws. Een oplossing vond de politie veelal in een andere auto, de eerste generatie Dodge Charger sinds dit een vierdeurs sedan werd. Net even een tikkie moderner en dus ook wat verfijnder. Daarnaast is de Charger iets meer ‘muscle’ en dus kun je de ploerten beter op de staart zitten in het alternatief van Dodge.

Problemen

Twee goede oplossingen dus voor de PD’s in de VS. Toch waren er twee problemen die de Crown Victoria en de Charger allebei niet konden oplossen. De eerste is milieu. De Crown Victoria had vaak de Windsor 5.8 V8, niet het soort motor waar energielabel A op te vinden was. De Charger en diens 5.7 HEMI V8 was niet veel beter.

Een ander ‘probleem’ is het feit dat zowel de Crown Victoria als de Charger starten als ‘civiele’ auto’s. Oftewel: net als in Nederland worden reguliere auto’s die jij en ik kunnen kopen aangeschaft, om vervolgens grondig gemodificeerd te worden. In de VS betekent dat een bullbar voorop, een breed scala aan computers binnenin, de achterstoelen worden een mini-gevangenis en er komt een LED-balk op het dak. Zoals gezegd, het werkt, maar zoals we weten: als je iets vanaf het begin doelbewust ontwerpt, wordt het beter in het bereiken van dat doel. Kijk maar naar moderne ‘dedicated EV’s’.

“Super cop car”

Daar komt Carbon Motors om de hoek kijken. Dit merk werd opgericht in 2003 door ex-Ford-executive William Santana Li en ex-politieagent Stacy Dean Stephens. Hun originele plan is om die twee problemen aan te pakken. Een soort hypermoderne super cop car die vanaf de eerste potloodstreep is ontworpen als een politieauto en niet voor burgers beschikbaar wordt. Volgens Stephens is het iets wat hij altijd al miste: vele banen krijgen compleet op maat gemaakte voertuigen om het werk te verbeteren, dus waarom de politie niet?

Het was pas tegen 2008 dat het eerste prototype van Carbon Motors het levenslicht zag en tegen 2012 was er een versie die zo’n beetje klaar was om besteld te worden door politiebureaus. De Carbon Motors E7. Een radicaal anders ding dan wat we gewend waren destijds. Het leek echter te werken. Als je weet dat alles wat je erop zet ook door de politie gebruikt gaat worden, kun je het integreren in het basisontwerp. Scheelt weer modificeren.

Carbon Motors E7

Dat zie je aan alles. De grote stootbalken aan de voorkant maken deel uit van het frame van de auto, zo fungeert een niet storend stukje design als bullbar. Grappig weetje: om deze balken sterk te krijgen werd technologie van Lotus gebruikt. Ook de zwaailichten zijn geïntegreerd in het dak, zodat er geen grote windvangende LED-balk geïnstalleerd hoeft te worden.

Technisch zat het ook goed. Alle politie-supercomputers zitten al in het dashboard in een gigantisch Tesla-esque verticaal scherm. In 2008! De achterdeuren zijn zelfmoorddeuren en openen in een maximale hoek van 90 graden, zodat tegenstribbelende arrestanten makkelijker achterin de auto geforceerd kunnen worden. Het klinkt alsof er goed over na is gedacht.

BMW

Dan is er nog de milieukwestie. Het was eigenlijk doodeenvoudig: de krachtbronnen in bestaande politieauto’s zijn zo ouderwets, dat Carbon Motors gewoon leentjebuur kon spelen bij iemand die betrekkelijk schone motoren bouwt. De krachtbron voor de Carbon Motors E7 was een 3.0 zes-in-lijn diesel die volgens bijna iedereen geleend is van BMW (Carbon Motors heeft dit nooit bevestigd, maar er waren banden met BMW en zij maakten des tijds een 3.0 dieselmotor). Deze was in de E7 300 pk en 570 Nm sterk, zat vast aan een automaat met zes versnellingen en sprintte van 0 naar 96 km/u in 6,5 seconden. Een efficiënte en toch krachtige motor, wat met dat milieu in het achterhoofd toch weer een mooie toevoeging was. De E7 wist 30 miles per gallon te halen, omgerekend zo’n 1 op 12,7. En dan is er nog de circulariteit: 95 procent van de onderdelen van de Carbon Motors E7 kon gerecycled worden.

Gat in de markt

Ook de marketing zat wel snor. Iedereen had het over de E7 en hoe gaaf het is dat de politie eindelijk een compleet eigen voertuig krijgt. Ook kreeg de auto een rol in Need for Speed: Hot Pursuit, een Need for Speed-titel waar je kunt spelen als politieagent en de E7 tot je beschikking kunt krijgen. Het klinkt alsof er daadwerkelijk een gat in de markt is gevonden.

Carbon Motors E7: het einde

Toch lukte het niet om de auto’s ook daadwerkelijk aan de politie te slijten. De reden is, zoals wel vaker, geld. Het bedrijf moest zo’n 300 miljoen aan leningen ontvangen om de auto’s überhaupt te kunnen bouwen. Vanwege het overheidsbelang werd bij de overheid in de VS gevraagd voor die lening, maar ze kregen het nooit. Gebrek aan geld zorgde ervoor dat in 2013 het bedrijf Carbon Motors hun fabriek staakte en een week later faillissement aanvroeg.

Police Interceptor

Het idee van een volledig op maat gemaakte politieauto is sindsdien niet meer terug gekomen. De Charger blijft een goede keuze voor veel politiebureaus en de Crown Victoria hield het dapper vol tot en met 2011. Vanuit Ford kwam trouwens wel een vervanger: de Police Interceptor, die gebaseerd is op de veel modernere Taurus. Dat blijft dé politieauto voor de VS, samen met de Police Interceptor Utility die gebaseerd is op de eveneens toen gloednieuwe Explorer. Vorig jaar werden de laatste Crown Victoria’s negen jaar na het einde van diens productie uit dienst gehaald.

De Carbon Motors E7 was dus financieel een flop, maar wellicht was de behoefte ook nét niet groot genoeg. Want ook al lost een super-politieauto al je problemen op, het is niet dat die nou zo gigantisch waren. De E7 werd dood geboren, maar het idee ontstond uit een nobel streven.