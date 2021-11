Hyundai toont eerste glimp van volgende Ioniq

Wat kunnen we in de nabije toekomst van Hyundai verwachten? Nog meer pixels!

EV’s worden er wel eens van beschuldigd saai en emotieloos te zijn, maar qua design is het geen saaie boel. Veel merken grijpen deze transitie aan om het over een hele andere boeg te gooien qua design.

45 Concept

Zo ook Hyundai. Een retro hatchback als concept uitbrengen is één ding, maar de Koreanen brachten de 45 Concept zonder al te grote wijzigingen in productie. Deze auto kennen we nu als de Ioniq 5. Deze EV oogt bijzonder fris met zijn scherpe lijnenspel en pixel-koplampen en -achterlichten.

Prophecy

Dit maakt nieuwsgierig naar de volgende Ioniq-modellen. Hoe de Ioniq 6 er in grote lijnen uit gaat zien weten we al. Deze zal namelijk gebaseerd zijn op de Prophecy Concept. Met zijn banaanvorm en ronde lijnen wordt dit een compleet andere auto dan de Ioniq 5. Je hoeft de komende jaren dus geen eenheidsworst te verwachten van Hyundai.

Ioniq 7

Intussen is Hyundai ook alweer bezig met de volgende stap: de Ioniq 7. Deze moet eerst nog onthuld worden als concept. De Koreanen laten nu alvast de eerste glimp zien van dit studiemodel, genaamd Seven.

Pixelstructuur

Het lijkt erop dat de Ioniq 7 qua design meer aan gaat sluiten op de Ioniq 5 dan de Ioniq 6. We zien namelijk scherpe lijnen en dezelfde pixelstructuur in de LED-verlichting. Normaal zouden we zoiets afdoen als een concept car-gimmick, maar nu kun je er dus vanuit gaan dat dit het productiestadium gaat halen.

SUV

Op de foto is nog niet goed te zien wat voor soort auto de Ioniq 7 wordt, maar het gaat dus om een SUV, zo laat Hyundai weten. Op eerdere teasers was deze auto ook al te zien. Het lijkt erop dat de Ioniq 7 geen kleine jongen wordt, maar Hyundai spreekt toch over ‘een slanke vorm’.

Gezellig

Hyundai deelt ook alvast wat plaatjes van het interieur. We zien een gezellige huiskamer waar zelfs een bloemetje is neergezet. Heel knus allemaal, maar daarvan gaan we waarschijnlijk weinig terugzien.

Onthulling

De Seven Concept zal 17 november onthuld worden op de Los Angeles Autoshow, die tegenwoordig AutoMobility LA heet. Op de productieversie (de Ioniq 7 dus), moeten we nog wat langer wachten. Die staat namelijk pas voor 2024 op de planning.