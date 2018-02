Belgen crashen er lustig op los met deelauto’s

Het keiharde bewijs dat deelauto's niet werken. Soort van.

In het Belgische Antwerpen is de start-up Poppy afgelopen maand gestart met hun bedrijfsvoering. Deze bestaat niet uit de handel in heroïne, maar uit het aanbieden van deelauto’s. Poppy-gebruikers kunnen kriskras door de stad rollen in een Volkswagen E-Golf of een Audi A3 g-tron. Aangekomen op nabij de plaats van bestemming kunnen ze de auto simpelweg achterlaten op een publieke parkeerplaats. De mobiliteitsoplossing wordt door de bedenkers Alexander van Laer en Moos Tits (geen grappen) daarom een free floating car sharing dienst genoemd.

Oké, puik plan, aardige auto’s, hoe werkt zoiets in de praktijk? Wel, niet helemaal zoals wellicht de bedoeling was (uiteraard). De menselijke natuur schakel je immers niet uit. Doorgaans zijn we toch net wat zuiniger op spullen als ze van onszelf zijn en niet van iemand anders. Vandaar ook het gevleugelde adagium ‘don’t be gentle, it’s a rental’ en het feit dat straten vaak op miraculeuze wijze opknappen als huurders de kans krijgen hun woning te kopen.

De Gazet van Antwerpen meldt dat er in twee weken al tientallen(!) ongelukken zijn gebeurd met de auto’s van Poppy. Tachtig gebruikers zijn inmiddels geweerd omdat ze zonder rijbewijs of roekeloos reden. Een aantal mensen namen de enge banger van Skate the Great duidelijk te serieus. Joyyyy…Het wordt hoog tijd…voor die joyride…

Het opvallendste ongeval tot op heden betreft een A3 van Poppy die zich in een muur van een winkel geboord heeft nabij een *vlaams accent aan* parking die berucht is als een populaire bestemming voor joyriders. De drie inzittenden van de auto vluchtten er na het incident snel vandoor. Poppy reageert als volgt op het incident:

Wij kunnen dit enkel ten strengste veroordelen. Dit is duidelijk niet hoe Poppy gebruikt moet worden. We weten wie met die auto reed en we zullen die gegevens ook op een legale manier aan de politie bezorgen. Het moet duidelijk zijn dat er geen straffeloosheid is wanneer men met onze auto’s rijdt. Dit mag absoluut niet meer voorkomen. We zullen er alles aan doen om dit in de toekomst te vermijden.

Niemand had dit ook van tevoren kunnen zien aankomen, toch?

Bedankt Camiel voor de tip!

Image-Credit: still uit deze video van Poppy over auto’s met een automatiek.