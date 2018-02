Deze Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio kost 37.500 Euro

Dat is veel Alfa voor weinig geld.

‘Schrijven die Giulia Q’s dan zoveel af?’, hoor ik je hoopvol denken. Wel, ja en toch ook nee. Giulia Q’s die intact zijn, beginnen bij zo’n tachtig ruggen op Autotrack. Maar de normale gang van zaken voor de Giulia Quadrifoglio (rijtest) is eigenlijk dat ermee gebotst wordt. Op dat moment is de afschrijving natuurlijk wat groter.

Dat blijkt ook bij dit exemplaar dat te koop staat voor een prikkie in Benschop en zelfs voorzien is van de zeldzame handbak. Op bovenstaande foto lijkt het allemaal nog mee te vallen, maar wanneer je jezelf naar de voorkant van de auto verplaatst, begint de pijn. Deze bolide heeft een flinke klapper gehad, dat is duidelijk.

De handelaar geeft niet precies aan wat er allemaal stuk is aan de auto, maar zet er wel voldoende plaatjes bij. Ondanks het feit dat deze gemaakt zijn met een winterpeen, zullen ze de betere monteur waarschijnlijk wel een beeld geven van de situatie. Een goede zaak, want er zijn ook louche handelaren die zo’n bak een beetje provisorisch repareren en dan doorschuiven naar een klant voor de hoofdprijs.

Zou jij het avontuur aandurven om zo’n schadebak te kopen?